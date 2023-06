Das Frauenhaus Kempten feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung

Demnächst gibt es im Forum Allgäu die Ausstellung „Häusliche Gewalt loswerden“ zu sehen. Judith Preising erzählt, womit die Einrichtung nach wie vor kämpft.

05.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das Frauenhaus Kempten feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen – ein zwiespältiger Anlass. „Denn eigentlich wäre unser Ziel, uns selbst abzuschaffen“, sagt Mitarbeiterin Judith Preising. „Aber davon sind wir im Moment weit entfernt.“ Dass Frauen, die Gewalt erfahren haben, dort Zuflucht finden, seit 40 Jahren, ist hingegen ein Grund zu feiern. Teil des Programms ist „Häusliche Gewalt loswerden“, eine Wanderausstellung des bayerischen Sozialministeriums, die ab 12. Juni im Forum Allgäu zu sehen sein wird.

„Wir haben überlegt, mit welchen Aktionen wir präsent sein wollen. Wie wir Leute erreichen, die wir sonst nicht erreichen“, sagt Preising. Die Ausstellung eigne sich sehr, denn im Forum werden die Besucher und Besucherinnen zwangsläufig daran vorbeigehen. „Und es geht ja auch um das Nicht-Wegschauen. Wir wollen ermutigen, hinzuschauen.“

Dritte Bürgermeisterin von Kempten eröffnet Ausstellung

Auf sechs Wandmodulen sind Informationen zu häuslicher und sexualisierter Gewalt zu finden – nicht nur gegen Frauen, auch gegen Männer und Jugendliche. Dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll eröffnet die Ausstellung offiziell am 14. Juni. Die rote Bank gegen Gewalt an Frauen wird in dieser Zeit auf dem August-Fischer-Platz stehen. (Lesen Sie auch: 30 Jahre Frauennotruf Kempten: Hilfe ohne Wartezeit für Betroffene von sexueller Gewalt)

Preising ist stolz, dass das Kemptener Frauenhaus von ehrenamtlichen Frauen getragen wird, also keinen großen Träger hat wie andernorts. Hinter der Einrichtung steht der Verein „Frauen helfen Frauen“. „Uns freut, dass es viele Menschen gibt, die uns positiv wahrnehmen und unsere Arbeit wertschätzen.“

Nach wie vor zu wenig Plätze im Frauenhaus

In den 40 Jahren seines Bestehens habe sich das Frauenhaus stark vergrößert, sagt Preising. Aber trotzdem sei das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Deutschlandweit sind immer noch zu wenig Plätze da. Auch in Kempten müssen wir Frauen abweisen, weil wir voll sind.“ Eins der Hauptprobleme seit einiger Zeit: Die Frauen finden keine Wohnung.

Nicht verändert habe sich, dass diejenigen, die Frauen Gewalt antun, Kontrolle und Macht ausüben wollen – durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch. „Jede vierte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt.“ Allerdings komme es inzwischen häufiger vor, dass betroffene Frauen mit Multiproblemlagen konfrontiert sind. Zu einem gewalttätigen Mann kommen dann finanzielle Probleme oder Schwierigkeiten, das Leben an sich zu bewältigen. (Lesen Sie auch: Häusliche Gewalt im Allgäu: Ein Täter spricht über seine Therapie)

Mit Erziehung Gewalt vorbeugen

Um der Gewalt ein Ende zu bereiten, sei Vorsorge wichtig, sagt Preising. Eltern seien gefragt, „Mädchen und Jungen so zu erziehen, dass Gewalt keine Chance mehr hat“.

Das Programm

Ausstellung: „Häusliche Gewalt loswerden“ vom 12. Juni bis 6. Juli im Forum Allgäu in Kempten

Fortbildung: Pädagogin Dr. Maya Götz gibt am 29. Juni von 14 bis 18 Uhr und am 30. Juni von 9 bis 13 Uhr eine kostenfreie Fortbildung zu klischeefreier Erziehung für pädagogische Fachkräfte.

Vortrag: Dr. Maya Götz hält am 29. Juni um 19 Uhr einen Vortrag für Interessierte. Anmeldung für Fortbildung oder Vortrag per E-Mail an Gleichstellung@kempten.de

Fachtag: Fachtag gegen geschlechtsspezifische Gewalt am 15. Juli, 9 bis 17.30 Uhr im Audimax der Hochschule. Anmeldung: www.Hinschauen-und-Handeln.de/talks

Aktionstag: „Aktion Rote Schuhe“ am 25. November.