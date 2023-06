Das Land der Elfen, Künstler und Pferde - Was Allgäuer über Island wissen sollten

Glauben Menschen aus Island eigentlich an die Fabelwesen, die es dort geben soll? Wissenswertes über die Insel und ihre Bewohner - und ein kleines Wörtbuch.

12.06.2023 | Stand: 12:18 Uhr

Elfen, die in Felsen wohnen. Riesen, die ihr Zuhause in Höhlen haben und Menschen, die mit diesen Wesen kommunizieren können. Der Glaube an diese isländischen Mythen und das verborgene Volk (Huldufolk) nimmt immer mehr ab: „Heute sind diese Mythen nur noch bei Touristen sehr groß“, sagt der 69-jährige Islandexperte Stefan Klar. Glaubt er an die Wesen? „Ich finde es einfach schön“, sagt Klar. Trotz allem seien diese Mythen viel lebendiger und präsenter als so manche Allgäuer Sage.

Zudem habe Island eine Elfenverständige, die das verborgene Volk sehen und mit ihm kommunizieren könne. Wer nämlich nicht auf das Wohl von Elfen achtet, der erfahre die sogenannte „Elfenrache“.

Inklusion findet in Island auch im Fernsehen statt

Neben dem Glaube an das verborgene Volk ist vor allem die evangelisch-lutherische Kirche in Island vorherrschend. Wirklich besucht werde diese aber kaum mehr. Die katholische Kirche habe nie die Stellung gehabt, wie in Deutschland. Klar spricht von inzwischen etwa 40.000 Katholiken. Vereinzelt gebe es außerdem Asen-Gläubige, die noch den alten germanischen Göttern gedenken.

Sehr beliebt bei den Isländern sei eine Fernsehsendung, die von Menschen mit geistiger Behinderung entworfen, moderiert und zur Hauptsendezeit ausgestrahlt wird. Ihr Thema: Inklusion.

In dieser Sendung sei es schon um die Fahrt zu den Special Olympics nach Berlin gegangen. Generell werde in Island Transparenz und Pressefreiheit sehr groß geschrieben. „Aber die Berichterstattung ist sehr lokal“, sagt Klar. Es gebe keine Korrespondenten im Ausland. Für Nachrichten aus aller Welt greife Klar dann zu internationalen Medien.

Hallo und Prost! Dieses Wörtbuch hilft Allgäuern und Isländern bei der Verständigung

Guten Tag = Góan daginn (wie das Englische th; gouthan deijin )

Auf Wiedersehen = bless oder bæ (bless oder bei)

Wie geht es dir? = hvernig hefur ú a? (kwerdnig hewerö thath; einfacher ist aber: kwerdnig geng-gür)

Vielen Dank = takk kærlega (tahhk keirleaga mit ganz weichem g; einfacher: nur tahhk)

Bitteschön = gibt es so im Isländischen nicht. Am ehesten: geru svo vel (gerthö soa weal)

Entschuldigung = fyrirgefu (zwischen firirgefthö und ferergewthö)

Ja = já (jau)

Nein = nei (ne-i)

Ich spreche kein Isländisch = ég tala ekki íslensku (jea tala ehhki islenskö)

Prost! = skál (sgaul)

"Besserwisser" sagen auch Menschen in Island - was das zu bedeuten hat

In Island gebe es eine sehr große Musik- und Kunstszene. Die Sängerinnen Björk sowie Emilíana Torrini und die Rockband Sigur Rós sind weltbekannt. „Den berühmten medidativen, spacigen Klang hört man inzwischen auch bei anderen Gruppen“, sagt Klar.

Aufgrund hoher Zuwanderung bestehe in Island Angst um die Sprache. Stefan Klar sagt: „Wenn ich beim Einkaufen oder Tanken an der Kasse bin, heißt es manchmal ,oh sorry, I don’t speak Icelandic’.“ Auch deutsche Wörter haben sich in der isländischen Sprache etabliert. Zum Beispiel: „Besserwisser“, sagt Klar.

Typisch für das Land sind auch die Islandpferde. Früher sind alle auf ihnen geritten, sagt Klar. Heute seien die Pferde nicht mehr ganz so wichtig. Dennoch halten Pferdebauern an die 250 bis 300 Islandpferde. Die Besonderheit: Wenn ein Islandpony einmal aus dem Land exportiert wurde, darf es wegen möglicher Krankheiten nicht mehr zurück, sagt Klar. „Sogar Reitzeug muss desinfiziert werden, wenn man es ins Land bringen will.“