Mysterium um die Herkunft der Vierspurigen ist geklärt - wer den Mix erfunden hat

Ein Oberallgäuer Wirt erfand das Festwochen-Kultgetränk "Vierspurige". Wer ist der Mann - und wie kam er auf die Idee und den Namen?

25.08.2023 | Stand: 10:11 Uhr

Party- und Messezelte verschwinden so langsam aus dem Kemptener Stadtpark, doch die Allgäuer Festwoche hallt noch nach. Etwa wenn es um die Vierspurige geht. Die Mischung aus Sprudelwasser, Zitronenlimonade, Weißwein und Rotwein ist Kult auf der Festwoche und kam auch in diesem Jahr wieder gut bei den Gästen an. Doch anders als in der Legende, die zum Beispiel Michael Heel von Heels Alpe erzählte (wir berichteten), soll sie nicht eine durstige Besucherin namens Marie erfunden haben, sondern ein Oberallgäuer Wirt.

