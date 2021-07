Das neue Dorfzentrum nimmt Gestalt an

Mitten in Haldenwang entsteht anstelle des ehemaligen Gasthofs Hirsch ein neues Gebäude mit Dorfladen und Café. Spannende Ergebnisse im Architektenwettbewerb.

22.07.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Über die Sanierung ihres Ortskerns diskutieren die Haldenwanger seit 2014. An der Hauptstraße unterhalb des Kirchbergs liegt der ehemalige Gasthof Hirsch, auf drei Seiten fließt der Verkehr um die Insel. „Herausfordernd“ war dazu die einhellige Meinung der Teilnehmer an einem europaweiten Architektenwettbewerb. Nun wurden die Sieger gekürt. Rainer Hofmann vom Münchner Büro Bogevisch bekam den ersten Preis zugesprochen. Der Entwurf präsentiert einen markanten Baukörper, in dem ein neuer Dorfladen und elf Wohnungen samt Tiefgarage Platz finden