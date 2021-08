Das "Papillon" macht nicht mehr auf - Kemptener Club schließt

Die Diskothek "Papillon" verlässt Kempten und zieht nach Marktoberdorf um. Ob gegenüber des Forums Allgäu erneut ein Club einzieht, ist noch unklar.

„Zurück zu den Wurzeln“, sagt Club-Betreiber Christian Raffler. Seit 2019 führte er die Diskothek „Papillon“ in der Bahnhofstraße 35 in Kempten. Nun zieht der Club in der Nähe des Forums Allgäu nach Marktoberdorf um – dem Heimatort von Raffler.

Geplant sei das so nicht unbedingt gewesen, aber doch absehbar: Der Vertrag mit den Pächtern der Immobilie lief im Juni dieses Jahres aus. „So eine Veränderung gehört in der Clubszene dazu“, sagt der 32-Jährige.

Die Gäste wollen immer wieder neu unterhalten werden, sagt er. Ob in die Immobilie in der Bahnhofstraße wieder eine Diskothek kommt? Aktuell sei das noch unklar. Der Pächter war am Freitag nicht erreichbar.

Für Raffler jedenfalls geht es weiter. Er und Geschäftspartner Patrick Stroppel eröffnen das Papillon am 27. August in Marktoberdorf. „Wir hoffen, dass uns dort viele Freunde aus Kempten besuchen werden.“

Neben dem Parktheater an der Beethovenstraße war das Papillon zuletzt der einzige größere Club in Kempten. Als er 2019 aufgemacht hatte, löste er die Diskothek „Mia“ ab.

Im Parktheater stehen die Plattenteller seit Monaten coronabedingt bekanntlich auch still. Das Team dort allerdings bereitet sich auf den Neustart vor, wie es im Internet auf Instagram schreibt: Sobald Clubs öffnen dürfen, sei das Parktheater „definitiv startklar“.

