Das Parkhaus in der Kemptener Kronenstraße wird saniert

Im Parkhaus Kronenstraße in Kempten laufen derzeit Bauarbeiten - doch der Betrieb geht weiter.

28.10.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Wer gerne in der Kemptener Altstadt parkt, der kennt auch das Parkhaus in der Kronenstraße: zentral gelegen und mittendrin. Damit auch die nächsten Jahrzehnte die Autofahrer hier eine der 480 Parkmöglichkeiten finden, wird das 1969 in Betrieb genommene Gebäude laufend saniert.

Parkhaus in der Kronenstraße: Sanierung bei laufendem Betrieb

Die Sozialbau Kempten als Betreiberin lässt gerade auf einer Ebene Betonsäulen richten und die Fahrbahn neu beschichten. Grund hierfür: Durch den Salzeintrag im Winter wird das Material belastet.

Lesen Sie hier: Weihnachtsmarkt Kempten 2023: Täglich ab 12 Uhr geöffnet

Die Instandhaltungen werden im laufendem Betrieb durchgeführt, das Parken inmitten der Altstadt ist weiterhin möglich.