Das Reh aus dem Öschlesee: So geht es dem Kitz heute

16.02.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Die Rettung eines in den Öschlesee eingebrochenen Rehs am Montagnachmittag hat viele Menschen bewegt. Etwa eine Stunde lang hatte das Tier im eiskalten Wasser schwimmend um sein Leben gekämpft, bevor Mitglieder der Wasserwacht es aus dem See ziehen konnten. Doch wie geht es dem Reh ihm heute?

Eines vorweg: So gut diese Geschichte gerade noch ausging – so ärgerlich ist der mutmaßliche Auslöser: „Ich wette, dass das Kitz von einem Hund aufgeschreckt wurde“, sagt Philip Kohler (25), zuständiger Jäger im Bereich des Öschlesees. Selbst im Sommer würden Rehe nur dann ins Wasser gehen, wenn sie fliehen, sagt er. Er appelliert an Hundehalter, ihre Tiere unbedingt an der Leine zu führen und auf Wegen zu bleiben.

Das Reh aus dem Öschlesee: unter einer Wärmelampe erholte es sich von seinem Überlebenskampf

Nachdem das knapp einjährige weibliche Rehkitz am Montag aus dem Wasser gerettet worden war, hat Köhler es mit einem Landwirt in einem Viehhänger trockengerubbelt und mit einer Wärmelampe gewärmt. „Hätten wir es sofort freigelassen, wäre es jämmerlich eingegangen“, sagt der Jäger gegenüber der Redaktion. Das Winterfell habe sich im Öschlesee mit eiskaltem Wasser vollgesogen.

1 von 6 Am Montagabend waren Landwirt Maximilian Bertele (links) und Jäger Philip Kohler noch skeptisch, ob das Reh-Kitz aus dem Öschlesee überleben würde. Bild: Eddi Nothelfer Am Montagabend waren Landwirt Maximilian Bertele (links) und Jäger Philip Kohler noch skeptisch, ob das Reh-Kitz aus dem Öschlesee überleben würde. Bild: Eddi Nothelfer 2 von 6 Doch unter einer Wärmelampe und mit viel Pflege erholte sich das Reh aus dem Öschelsee über Nacht. Bild: Eddi Nothelfer Doch unter einer Wärmelampe und mit viel Pflege erholte sich das Reh aus dem Öschelsee über Nacht. Bild: Eddi Nothelfer 3 von 6 Doch unter einer Wärmelampe und mit viel Pflege erholte sich das Reh aus dem Öschelsee über Nacht. Bild: Eddi Nothelfer Doch unter einer Wärmelampe und mit viel Pflege erholte sich das Reh aus dem Öschelsee über Nacht. Bild: Eddi Nothelfer 4 von 6 Gespannt und überglücklich lässt ein Teil der Lebensretter (von links) Maximilian Bertele, Jäger Philip Kohler und Sabine Bertele das gesund gepflegte Reh am Dienstag Abend wieder frei. Wird es gleich in die Freiheit springen? Alle sind gespannt. Bild: Eddi Nothelfer Gespannt und überglücklich lässt ein Teil der Lebensretter (von links) Maximilian Bertele, Jäger Philip Kohler und Sabine Bertele das gesund gepflegte Reh am Dienstag Abend wieder frei. Wird es gleich in die Freiheit springen? Alle sind gespannt. Bild: Eddi Nothelfer 5 von 6 Ein letzter Blick von Jäger Philip Kohler zu seinem geretteten Schützling. Bild: Eddi Nothelfer Ein letzter Blick von Jäger Philip Kohler zu seinem geretteten Schützling. Bild: Eddi Nothelfer 6 von 6 Und auf geht's, zurück in den Wald! Alles Gute, kleines Reh aus dem Öschlesee! Bild: Eddi Nothelfer Und auf geht's, zurück in den Wald! Alles Gute, kleines Reh aus dem Öschlesee! Bild: Eddi Nothelfer 1 von 6 Am Montagabend waren Landwirt Maximilian Bertele (links) und Jäger Philip Kohler noch skeptisch, ob das Reh-Kitz aus dem Öschlesee überleben würde. Bild: Eddi Nothelfer Am Montagabend waren Landwirt Maximilian Bertele (links) und Jäger Philip Kohler noch skeptisch, ob das Reh-Kitz aus dem Öschlesee überleben würde. Bild: Eddi Nothelfer

Zwar habe das Kitz anfangs versucht, aus dem Anhänger zu fliehen – war aber nach seinem Überlebenskampf viel zu schwach, konnte anfangs kaum den kleinen Kopf heben. Nach etwa einer Stunde allerdings wurden seine Ohren langsam wieder warm – ein Zeichen, dass es bergaufging, sagt Kohler.

Die Landwirtsfamilie kümmerte sich auch nachts um das Reh vom Öschlesee

Über Nacht kümmerte sich die Familie Bertele, auf deren Hof nahe des Sees es untergebracht war, um das Tier; sie wechselten sich ab, wendeten das Tier und rieben es immer wieder warm und trocken. Mutter Andrea Bertele setzte sich zu dem erschöpften Rehkitz und legte seinen Kopf auf ihren Schoß, um es zu beruhigen. Am Dienstagmorgen schließlich stand es zum ersten Mal wieder auf, fraß sogar einen Büschel Heu.

Das Reh vom Öschlesee ist zurück im Wald

Dienstagabend war es so weit: Nahe eines Waldrandes öffneten die Retter den Viehhänger. Zunächst misstrauisch, drückte sich das Kitz gegen die Anhängerwand und lugte ins Dunkle hinaus, scharrte kurz mit den Hufen – und rannte davon in die Freiheit.

Um das Reh wiedererkennen zu können, legten ihm seine Retter zuvor eine gelbe Ohrenmarke an. Wem ein solches Reh begegnet: Es ist ein wahrer Überlebenskünstler.

Rettung aus dem eiskalten Öschlesee - das sind die Bilder:

