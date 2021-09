Zum Ferienausklang noch mal ins Freibad: In den meisten Einrichtungen im nördlichen Oberallgäu wie auf unserem Bild in Altusried mit Chris Fisher, ist dies noch einige Tage möglich. Wenn das schöne Spätsommerwetter hält, sind auch am Wochenende noch Ausflüge in einige Bäder möglich – vielleicht auf ein Abschiedseis an den Kiosken und eine letzte Runde durch die Becken.