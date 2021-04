Das Rote Kreuz in Kempten muss sich im Kampf gegen Corona neuen Aufgaben stellen

Ehrenamtliche Einsatzkräfte waren beim Bayerischen Roten Kreuz in Kempten besonders gefordert. Welche Herausforderungen Sanitätsdienste in der Pandemie erleben.

08.04.2021 | Stand: 15:12 Uhr

Auf ein außergewöhnliches Jahr blickt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Kempten zurück. Vor allem die ehrenamtlichen Einsatzkräfte seien gefordert gewesen. „Wir standen vor Aufgaben, die für alle neu waren.“ sagt Michael Lingenhöl, Bereitschaftsleiter des BRK Kempten mit Blick auf die Pandemie. Denn in kürzester Zeit habe man die Sanitäter im Kampf gegen Corona schulen müssen. Das BRK unterstützt bei der Testung von Bürgern – unter anderem mit der Testaktion für Heimbesucher an den Weihnachtsfeiertagen. Mehr als 800 Stunden seien die Rotkreuzler im Einsatz gewesen.

Geiselnahme und Großbrand: Die Einsatzkräfte aus Kempten sind auch mit Masken und Schutzanzug im Einsatz

Aufgrund des Lockdowns seien die Sanitätsdienste auf Veranstaltungen Anfang des Jahres komplett eingebrochen. Die Schnelleinsatzgruppen des BRK Kempten, die bei Großschadenslagen oder zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert werden, mussten elf Mal ausrücken und waren unter anderem bei einer Geiselnahme Anfang 2020 in Durach, dem Großbrand im Industriegebiet Kempten und dem Bombenfund in Sulzberg im Einsatz.

Sehr gefordert war laut Lingenhöl die Logistik-Einheit, die während zahlreiche Transporte von systemrelevanten Gütern wie FFP2-Masken, Schutzanzügen, Desinfektionsmittel zu Rettungswachen in Schwaben auslieferte. Auch im Rettungsdienst waren die ehrenamtlichen Rettungskräfte oft im Einsatz. Zahlreiche Schichten, gerade am Wochenende und den Feiertagen, wurden 2020 durch ehrenamtliche Sanitäter übernommen. So unter anderem als Fahrer von Notarzt- oder Rettungswagens oder beim Krankentransport.

Ehrenamtliche Helfer unterstützen die Arbeit des Bayerischen Roten Kreuz auch in Kempten

Zudem betreibt das BRK Kempten einen Helfer vor Ort (HvO) Standort in Muthmannshofen bei Altusried, mit elf ehrenamtlichen Lebensrettern und einem Einsatzfahrzeug. Diese waren vergangenes Jahr 35 Mal im Einsatz und leisteten Erste-Hilfe.

2020 konnte sich das Bayerische Rote Kreuz Kempten auf zwei gespendete Einsatzquads freuen. Mit den geländegängigen Fahrzeugen können die Sanitäter auch abseits befestigter Wege schnell zum Patienten gelangen. Der erste große Einsatz fand Anfang dieses Jahres während des Schneechaos auf der B 12 statt.

Die Bereitschaft Kempten des BRK Kreisverband Oberallgäu ist laut Lingenhöl der ehrenamtliche Bereich des Roten Kreuzes in Kempten. Aktuell engagieren sich in Kempten mehr als 120 ehrenamtliche Sanitäter.

