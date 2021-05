Altusried bekommt neue Angebote für junge Menschen. Was in den nächsten Wochen noch alles ansteht.

31.05.2021 | Stand: 12:41 Uhr

Noch ist der Aktivplatz nahe des Illerufers in Krugzell eine erdige Hügellandschaft. Doch das soll sich in den nächsten Wochen ändern, sagt Christoph Betz, Leiter der gemeindlichen Jugendarbeit in Altusried. Calisthenics-Geräte sollen aufgebaut und eine „Chillzone“ eingerichtet werden. Gleichzeitig entstehen im alten Kindergarten St. Blasius im Kernort Räume für einen neuen Jugendtreff. Und auch die Offene Ganztagesschule (OGTS) in Krugzell ist auf einem guten Weg.