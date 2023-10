Das Theater-Projekt Kempten serviert eine lustige Krimikomödie

Wortwitz, Action und viele Pointen: Wie lustig das „Theater-Projekt Kempten“ die Mafia-Komödie "Mord, Totschlag und andere Kleinigkeiten" auf die Bühne bringt.

Von Helmut Hausner

16.10.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Ist das normale Leben schon oft nicht ganz einfach, so ist das Leben noch um ein Mehrfaches ungemütlicher, wenn einem beispielsweise die Mafia auf den Leib rückt. Das neue Stück des „Theater Projekt Kempten“ spielt genau in diesem dunklen Milieu der New Yorker Unterwelt. Dabei geht es um abgeschnittene Finger und Nasen. Vor allem aber stellt sich die Frage: Wer ist der gefürchtete Gangsterboss, das „Auge von Brooklyn“? In der rasanten Kriminalkomödie „Mord, Totschlag und andere Kleinigkeiten“ von Gaspard Cabot steht diese Frage im Mittelpunkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.