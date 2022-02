Das Tor zum Laubener Friedhof macht schon wieder Ärger

Wiederholt beschäftigen Wasserschäden die Gemeinde Lauben. Geglückt ist währenddessen ein Schritt zu mehr Barrierefreiheit an der Schule.

Mal lässt sich der Wasserschaden an einem Gebäude leicht von einer Spenglerfirma beheben, mal braucht es sogar Denkmalschutzamt und Kirchenrestaurator: Die zweite Variante ist nun beim Laubener Friedhofstor der Fall. Auch die Feuerwehr im Moos schlägt sich mit feuchten Mauern rum. Neues gibt es zudem aus der Schule.

Vor etwa zehn Jahren war das Friedhofstor schon einmal saniert worden. Nun sind bereits wieder Wasserschäden im Mauerwerk sichtbar. Die Mitglieder des Laubener Liegenschaftsausschusses beauftragten daher nun die Verwaltung, das Denkmalschutzamt und einen Kirchenrestaurator zu kontaktieren. Auch sollen mehrere Fachfirmen, etwa Verputzexperten, angefragt werden. Der Schaden dürfe nicht noch größer werden, hieß es.

Feuerwehrhaus und Friedhofstor in Lauben: Die Mauern sind feucht

Feuchtigkeit ist auch ein Problem am Gebäude der Feuerwehr im Moos: Kommandant Wolfgang Mildenberger zufolge gibt es zwischen Tor II und Tor III feuchte Stellen. Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass Wasser dort nicht richtig ablaufen kann.

Die Krux: Die gesamte Fläche vor dem Gebäude wurde erst vor etwa fünf Jahren komplett neu hergestellt. Hier zu graben, würde die geschlossene Asphaltdecke beschädigen und mit Flickwerk wieder Angriffsflächen bieten. Außerdem müssten während der Arbeiten die Feuerwehrfahrzeuge anderweitig untergebracht werden, um einsatzbereit zu bleiben.

Der Liegenschaftsausschuss entschied daher, eine Spezialfirma zu beauftragen, die die Rohrprobleme unterirdisch lösen kann – an höchstens zwei Tagen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 8500 Euro.

Schon vor einigen Jahren hat die Gemeinde Lauben eine neue Schließanlage für die Schule gekauft – eingebaut wurde sie allerdings nicht, weil zwischenzeitlich die Barrierefreiheit der Schule in den Fokus rückte. „Dann wurde das Projekt „Abschließbare Schule“ verschleppt“, sagte Bürgermeister Florian Gröger. Nun soll sich das ändern.

Schule Lauben: Fortschritte bei Schließanlage und Barrierefreiheit

Abschließbare Schule – das bedeutet, dass das Gebäude um 8 Uhr in der Früh, nachdem alle Schüler angekommen sind, verschlossen wird. Wer später ins Gebäude will, muss klingeln. Die Anlage soll demnächst – vielleicht in den Pfingstferien – eingebaut werden.

Auch die Versetzung des Haupteingangs der Schule beschloss der Ausschuss: Statt wie bisher auf der Nordseite, sollen Kinder und Lehrkräfte künftig auf der Ostseite des Foyers das Gebäude betreten – sozusagen zwischen „Kuh Else“ und den alten Schulbänken.

„Damit ist unsere Schule noch lange nicht barrierefrei“, betonte Bürgermeister Gröger, „aber zumindest haben wir dann einen ebenerdigen Zugang, auch für Eltern mit einem Kinderwagen.“ Die Barrierefreiheit der Schule stehe weiterhin auf der Agenda, hieß es. Demnächst werde sich der Gemeinderat genauer damit beschäftigen.

