Viele Theorien ragen sich um das Bernsteinzimmer, das seit 1945 verschollen ist. Walter Hemmerlein aus Lauben glaubt, ein Teil liegt im Vogtland.

23.02.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Kastenwagen mit dem Abzeichen des Schweizer Roten Kreuzes stehen an der Kirche in Rodewisch (Sachsen). Es ist April 1945. Der Zweite Weltkrieg geht zu Ende. Was die Wagen in dem kleinen Ort im Vogtland machen? Jahre später erzählt sein Großvater Walter Hemmerlein von dieser merkwürdigen Beobachtung. Was sie mit dem verschollenen Bernsteinzimmer zu tun haben sollen, hat Hemmerlein, der heute in Lauben lebt, nun in einem Buch aufgeschrieben.