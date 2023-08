Dauerbaustelle Nahverkehr: Warum immer so kompliziert?

Menschen sollen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen - das klingt simpel. Doch die Realität zeigt: Die Hürden sind zu groß. Wo bleiben pragmatische Lösungen?

Das viel beschworene Ziel: Die Menschen sollen möglichst häufig vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen. Zum Schutz der Umwelt, zum Schutz des Klimas, für lebenswertere Städte. Das klingt erstrebenswert und zunächst auch simpel. Doch die Realität zeigt immer und immer wieder: Sobald es um den öffentlichen Verkehr geht, wird es kompliziert.

Jüngstes Beispiel sind die Nachtbusse während der Allgäuer Festwoche. Als es um die Entscheidung ging, dass die Stadt die Verbindungen ins Umland nicht mehr in der Form anbietet wie in vergangenen Jahren, war ein Grund noch der Mangel an Fahrerinnen und Fahrern. Aber auch die Kosten spielten eine Rolle. Aus dem Landratsamt kam das Signal, dass sich dieses beteilige. Schließlich würden die Menschen in den Oberallgäuer Gemeinden davon profitieren – die Kemptenerinnen und Kemptener sind großteils durch den Spätbus versorgt. Doch eine schnelle und unbürokratische Lösung beim Nahverkehr? Naiv, wer damit rechnet. Immerhin wird der Bahnhof nun mit Zusatzfahrten versorgt.

ÖPNV, Bus und Bahn: Immer wieder kompliziert

Selbstverständlich können Busunternehmen nicht kurzfristig Personal aus dem Hut zaubern. Doch selbst als einige findige Gemeinden für ihre Bürgerinnen und Bürger selbst Busse organisiert hatten, schien kurzzeitig auch diese Lösung wieder zu scheitern. Ist sie am Ende zum Glück aber nicht (siehe auch: Nachtbus von der Festwoche fährt nun doch auch nach Altusried). Gibt es also doch Hoffnung auf schnelle unbürokratische Lösungen für den öffentlichen Verkehr?

Und ja, es gibt weitere Lichtblicke; in der Vergangenheit hat sich manches bewegt. Die bereits genannten Spätbusse in Kempten sind als positives Beispiel zu nennen. Der geplante Ringbus hat sogar das Potenzial, den Nahverkehr in der Stadt einen großen Schritt voranzubringen: Im Viertelstundentakt soll dieser unter anderem Bahnhof, ZUM und die Gewerbegebiete im Kemptener Norden verbinden. Doch auch hier ist wieder einmal Geduld gefragt. Denn erst hieß es: ab Frühjahr. Dann war die Rede von Sommer. Nun ist nicht einmal mehr sicher, ob der Ringbus im Herbst anrollt.

Grund sind die Arbeiten im Sparkassenquartier, wodurch die ZUM als zentraler Bus-Umsteigeplatz nicht wie gehabt funktioniert. Überhaupt steht deren Zukunft in Frage. Wird es künftig zwei zentrale Umsteigeknoten geben? Ein Gutachten soll dies klären.

Nachtbusse bei der Festwoche, ZUM oder Ringbus: Wann gibt es schnelle, pragmatische Lösungen im Kemptener und Oberallgäuer ÖPNV?

Zum Thema Gutachten – allerdings sei hier eine Warnung vorausgeschickt, gleich folgt ein Reizwort für viele Kemptenerinnen und Kemptener: Zu den zwei Umsteigeknoten lägen bereits jetzt mehr Erkenntnisse vor, hätte der Stadtrat die Seilbahn-Studie nicht vorzeitig gestoppt. Denn sie sollte auch hierzu Informationen liefern – unabhängig vom Verkehrsmittel. Das hätte jetzt manches womöglich beschleunigen können.

Apropos beschleunigen: Die Bahn tritt regelmäßig auf die Bremse. Für Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, ist Zugfahren beispielsweise oft ein Glücksspiel. Nun mussten sogar Radfahrer vorzeitig in Dietmannsried aussteigen, um anderen Fahrgästen Platz zu machen.

Gut für die Umwelt? Fürs Klima? Eine Motivation für den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr? Im Gegenteil. Man kann also nur weiter warten auf schnelle und pragmatische Lösungen.