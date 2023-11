Rekordmarke geknackt: Alpenverein Kempten hat jetzt 25.000 Mitglieder

Die DAV-Sektion Allgäu-Kempten hat mehr Mitglieder als der FC Augsburg. Dominik Zahnsinger (10) ist das 25.000ste Mitglied beim Kemptner Alpenverein.

03.11.2023 | Stand: 06:15 Uhr

In der DAV-Sektion Allgäu-Kempten wurde jetzt mit Dominik Zahnsinger das 25.000. Mitglied begrüßt. „Damit ist der Kemptener Alpenverein der größte Sportverein in Schwaben, noch vor dem FC Augsburg“, sagt Vorstand Klaus Peter Wildburger.

10-jähriger Dominik Zahnsinger ist gerne auf Grünten oder Wertacher Hörnle unterwegs

Für den zehnjährigen Dominik war es ein besonderer Moment, als er seinen Mitgliedsausweis in Händen hielt. „Mein Lieblingsberg ist das Wertacher Hörnle“, sagte er beim Plausch in der Kletterhalle am Aybühlweg. Die Familie war in diesem Jahr auch schon auf dem Grünten, dem Wächter des Allgäus.

„Im kommenden Jahr wollen wir auf die Kemptner Hütte und dort übernachten“, sagt der Schüler aus Ermengerst. Für die mehrstündige Wanderung trainiert er schon fleißig: „Ich bin beim TSV Wiggensbach in der Leichtathletik-Gruppe.“ Außerdem ist er Mitglied bei der Ermengerster Jugendfeuerwehr.

DAV Kempten-Allgäu ist bei Menschen in der Region beliebt

Auch seine Schwester Amelie ist jetzt DAV-Mitglied. Die Achtjährige will ihren nächsten Geburtstag in der Kletterhalle feiern, sagt sie: „Ich freue mich schon auf die Kletterwände.“ Auch die Eltern Julia und Jan Zahnsinger sind viel in der Natur unterwegs und radeln meist zur Arbeit. „Dann sind sie genau richtig beim Alpenverein“, sagte Angelika Mummenhoff vom Mitgliederservice. Sie erklärte der Familie die Möglichkeiten in der Sektion mit Kletterhalle, Kletterturm und den Oberstdorfer Berghütten: „Die Tannheimer Hütte ist gerade im Bau und wird bis 2025 in Betrieb gehen.“

Die DAV-Sektion erlebt seit Jahren großen Zuspruch und gehört zu den größten in Deutschland. „Wir leisten jährlich 2500 Stunden in der Jugendarbeit, unterhalten ein Bergwegenetz mit 27 Kilometern und organisieren jährlich 550 Veranstaltungen, Ausbildungskurse oder Gemeinschaftstouren“, sagt Geschäftsführer Michael Turobin-Ort. Die Mitglieder können auf eine umfangreiche Bibliothek und viele Ausrüstungsgegenstände zurückgreifen.

„Zu den großen Vereinen in Kempten zählen der TV Kempten mit rund 4000 und der TSV Kottern mit rund 2000 Mitgliedern“, sagte Hilde John, Präsidentin des Stadtverbands der Sportvereine.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".