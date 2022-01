„Auch in unserer Sektion gab es eine dunkle Epoche“ - DAV Kempten beschäftigt sich mit seiner Nazi-Vergangenheit

Die DAV-Sektion Kempten gibt es seit 150 Jahren. „Es ist wichtig, dass wir diese Zeit nicht verschweigen“, sagt Vorsitzender Harald Platz über die Nazi-Zeit.

04.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

150 Jahre alt ist die Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins (DAV) 2021 geworden. Eine große Feier blieb wegen der Corona-Pandemie aus. Doch der Verein beschäftigte sich intensiv mit seiner Geschichte. So lag dem traditionellen Jahresbericht im Dezember ein weiteres Büchlein bei: „Blick zurück nach vorn 1871 – 2021“. Darin geht es in einem Kapitel auch um die Rolle des Vereins während des Nationalsozialismus. Passend zu dem Weg, den die Stadt eingeschlagen hat: Wie berichtet, setzt sich seit kurzem eine Kommission für Erinnerungskultur mit der NS-Zeit in Kempten auseinander.