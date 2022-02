Das 22.222 DAV-Mitglied tritt am 2.2.2022 der Kemptener Sektion bei - und ist zudem 12 Jahre alt

Kurios: Am 2.2.2022 begrüßt die DAV-Sektion Allgäu-Kempten ihr 22.222 Mitglied - und wie es der Zufall offenbar will: auch noch einen 12-Jährigen.

03.02.2022 | Stand: 14:45 Uhr

Julius Klug aus Kempten ist der DAV-Sektion Allgäu-Kempten beigetreten. Gut, so eine Nachricht würde normalerweise nicht in der Zeitung landen. Doch in diesem Fall ist nicht nur der Tag und die Mitgliedsnummer außergewöhnlich, sondern auch das Alter des neuen Mitglieds.

Der Bub ist nämlich 12 Jahre alt. Und das Datum seines Eintritts wird er sich künftig auch gut merken können: Am 2.2.2022 begrüßten DAV-Sektionsvorsitzender Harald Platz und Geschäftsführer Michael Turobin-Ort Julius Klug - und das noch als 22.222 Mitglied. Mit dieser kuriosen Zahl zählt die Sektion nach eigenen Angaben weiterhin zu den größten DAV-Sektionen in Deutschland und zu den größten Sportvereinen in Bayern.

DAV-Sektion begrüßt 22.222 Mitglied am 2.2.2022

Der Sektionsvorsitzende und Geschäftsführer nutzten laut Mitteilung des Deutschen Alpenvereins (DAV) freilich die Gunst der Stunde, kurz bevor sich Mitgliederzahl der 22.222 und zudem der 2. Februar 2022 näherten. Platz und Turobin-Ort überreichten im Swoboda Alpin in Kempten dem 12-Jährigen seinen Mitgliedsausweis und ein kleines Geschenk.

Der junge Kemptener ging danach gleich an die Boulderwand, denn das Tüfteln an schwierigen Bewegungsaufgaben ist seine größte Bergsport-Leidenschaft. Außerdem ist Julius wie er erzählt aber auch gerne in den echten Bergen unterwegs. Zudem könne er sich ein regelmäßiges Training in einer DAV-Kletter-Jugendgruppe vorstellen.

24 Klettergruppen im Kinder- und Jugendbereich

Die Sektion unterhält 24 Kinder- und Jugendklettergruppen, in denen über 200 Nachwuchskletterer trainieren. Sektionsvorsitzender Harald Platz freut sich, dass das 22.222. Mitglied ein junges ist: „Es ist schön zu sehen, dass wir mit unserem Angebot auch viele junge Menschen

anziehen.“

Denn die Corona-Zeit, die viele Sportvereine massiv in ihren Mitgliederzahlen getroffen hat, ging auch am Kemptener Alpenverein nicht spurlos vorüber: „Im Vergleich zu den Vorjahren hatten wir 2020 und 2021 einen deutlichen Einbruch in der Mitgliederentwicklung." Trotzdem könne sich die Sektion über ein leichtes Plus freuen.

Kempten ist die siebtgrößte DAV-Sektion in Deutschland

Mit seiner Mitgliederzahl nähert sich die Kemptner Sektion übrigens nun den Plätzen Platz fünf und sechs im Ranking der mitgliedsstärksten Alpenvereinssektionen in Deutschland. Dort rangieren aktuell die Sektionen Berlin und Hamburg mit jeweils knapp 23.000 Mitgliedern. „Dass wir in einer relativ kleinen Stadt wie Kempten hier mit Millionenstädten wie Berlin und Hamburg mithalten können, zeigt, wie groß die Bergsportbegeisterung im Allgäu ist“, sagt Platz.

In Bayern auf Platz zwei hinter München

In Bayern bleibt die Sektion hinter dem Sektionenverbund München-Oberland mit über 180.000 Mitgliedern weiterhin zweitstärkste DAV-Sektion und einer der größten Sportvereine im Freistaat.

