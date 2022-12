David Garrett kommt 2023 nach Kempten

Im Rahmen seiner "Iconic" Tour kommt der Stargeiger David Garrett 2023 in die Big Box in Kempten. Alle Infos zu Termin, Tickets und Vorverkauf.

19.12.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Er gilt als Rockstar an der Geige und kommt jetzt auch ins Allgäu: David Garrett spielt am 27. Mai 2023 in Kempten. Das kündigt nun bigBOX Allgäu an. Im Rahmen seiner "Iconic" Tour wird er mit Gitarrist Franck van der Heijden und Bassist Rogier van Wegberg in der Big Box auftreten.

Die wichtigsten Infos zum David Garrett Konzert in Kempten

Datum: 27. Mai 2023, Samstag

Beginn: 20 Uhr

Einlass: 19 Uhr

Veranstaltungsort: bigBox Allgäu in Kempten

Vorverkauf: direkt auf bigboxallgaeu.de oder eventim.de

Ticket-Preise: ab 73,00 Euro

In der Big Box gibt es immer wieder Veranstaltungen, für die Menschen aus dem ganzen Allgäu kommen. So zum Beispiel für das Konzert der Metal-Band Helloween oder die 6000 Fans, die mit Billy Talent feiern.

Biografie: Das ist David Garrett

Name: David Christian Bongartz

David Christian Bongartz Alter: 42 Jahre

42 Jahre Geburtstag: 4. September 1980

4. September 1980 Größe: 1,93 Meter

1,93 Meter Geburtsort: Aachen, Deutschland

Aachen, Deutschland Wohnort: Aachen, Deutschland und New York, USA

Aachen, Deutschland und New York, USA Nationalität: Deutsch, US-Amerikanisch

Deutsch, US-Amerikanisch Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Beruf: Geiger

Geiger Familie: Eltern Dove-Marie Garrett und Georg Paul Bongartz, Geschwister Elena und Alexander Bongartz

Eltern Dove-Marie Garrett und Georg Paul Bongartz, Geschwister Elena und Alexander Bongartz Familienstand: ledig, vergeben

Sein Bühnendebüt hatte David Garrett nach eigenen Aussagen am 28. August 1995 mit den Hamburger Philharmonikern, der Durchbruch auf dem Pop-Markt gelang ihm 2007 mit seinem ersten Crossover-Album Free (alias Virtuoso). David Garrett ist unter anderem für seine aktuellen Alben "Alive - My Soundtrack" und "Iconic" bekannt. Der Geiger intepretiert klassische Musik modern.

David Garrett und das Sinfonieorchester Basel begeisterten die Klassikfreunde in der Big Box Kempten. Bild: Ralf Lienert

Was ist der richtige Name von David Garrett?

Mit bürgerlichem Namen heißt David Garrett David Christian Bongartz.

Wer ist David Garretts Bruder?

Alexander Bongartz ist David Garretts älterer Bruder. Für Garrett sei er laut "Gala" ein "großes Vorbild".

Wer ist Dove-Marie Garrett?

Dove-Marie Garrett ist David Garretts Mutter und eine US-amerikanische Primaballerina.

Ist David Garrett verheiratet?

Nein, David Garrett ist nicht verheiratet. Im März 2022 verriet er im Interview mit "Gala" aber, dass er seit fast drei Jahren glücklich vergeben sei. Den Namen seiner Liebsten wollte er allerdings nicht preisgeben. Was das Thema Hochzeit angeht: "Auch da sind wir gleich gepolt und lassen das Ganze locker angehen".

