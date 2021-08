Demonstranten fordern Hilfe für Menschen in Afghanistan

Am Samstagnachmittag zieht ein Demozug durch die Kemptener Innenstadt. Die Teilnehmer fordern Hilfe für Menschen, die in Afghanistan den Tod fürchten müssen.

22.08.2021 | Stand: 08:33 Uhr

Sie tragen Fotos von Menschen und afghanische Flaggen: Nach Schätzung der Polizei sind am Samstagnachmittag etwa 70 bis 80 Menschen durch die Kemptener Innenstadt gezogen. Sie forderten Hilfe für Menschen in Afghanisten, "für Menschen, die den Tod fürchten müssen", sagte ein Redner.

Seebrücke organisiert die Kundgebung

Die von der Initiative "Seebrücke" organisierte Kundgebung startete am Allgäu Forum und führte durch die Innenstadt zum Hildegardplatz. Es war der zweite Appell dieser Art innerhalb einer Woche in Kempten: Bereits am Montag setzten sich Demonstranten für Menschen in Afghanistan ein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bilderstrecke

Kundgebung in Kempten: Seebrücke fordert sofortige Hilfe für Afghanistan

1 von 8 Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker 2 von 8 Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker 3 von 8 Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker 4 von 8 Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker 5 von 8 Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker 6 von 8 Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker 7 von 8 Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker 8 von 8 Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker Die Seebrücke Kempten rief erneut bei einer Kundgebung mit Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Solidarität mit Afghanistan auf. Dabei forderten sie unter anderem die Sicherheit für die zivile Bevölkerung und der Ortskräfte und ein Aufnahmeprogramm für die afghanischen Bürger, die sich in dem Land für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. Bild: Matthias Becker 1 von 8 Kundgebung „Luftbrücke JETZT - Solidarität mit Afghanistan“ Demo-Zug durch die Stadt Bild: Matthias Becker Kundgebung „Luftbrücke JETZT - Solidarität mit Afghanistan“ Demo-Zug durch die Stadt Bild: Matthias Becker

Lesen Sie auch: