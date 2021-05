Warum Bürger aus Faistenoy einen möglichen Neubau nahe des Grüntensees ablehnen. Der Abfallzweckverband will die Situation an der Anlage in Oy verbessern.

28.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Je früher wir etwas tun, desto besser ist es“, sagt Georg Zwerger. Er hat mit weiteren Faistenoyern am Dienstagabend eine Aktion organisiert. Anlass ist die Diskussion um einen neuen Wertstoffhof in der Gemeinde Oy-Mittelberg. „85 von rund 250 Einwohnern sind gekommen“, sagt Zwerger. Er ist froh, dass sich so viele Menschen beteiligen.