Beteiligung am Kohlekraftwerk in Lünen belastet Finanzen des AÜW und die Kemptener Klimabilanz. Viele Faktoren spielen in den Planungen eine Rolle.

20.01.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Weit und breit ist im Allgäu kein Kohlekraftwerk zu sehen. Dennoch beschäftigt der vom Bund geplante Ausstieg aus der Steinkohleenergie auch Politik und Energiewirtschaft in Kempten. Das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) ist an einer Anlage im nordrhein-westfälischen Lünen beteiligt, die Ende 2013 ans Netz ging. In der städtischen Klimabilanz spielt das genauso eine Rolle wie bei den Finanzen.