Trotz Denkmalschutz: Solaranlagen in der Stiftstadt sind mittlerweile erlaubt

Mittlerweile ist es erlaubt, in der Stiftsstadt in Kempten Solaranlagen zu bauen - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

20.04.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Deutschland will die Energiewende vorantreiben, doch immer wieder gibt es Hürden. Eine wurde in Bayern gelockert, was auch Auswirkungen zum Beispiel auf die Kemptener Stiftsstadt hat. Ein Eigentümer hatte sich im Rahmen eines Treffens der Stiftsstadtfreunde noch beschwert, dass er wegen des Ensembleschutzes des historischen Viertels keine Solaranlage auf sein Hausdach bauen dürfe. Scheitert der Ausbau erneuerbarer Energien also am Denkmalschutz? Das bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLFD) hat dieses Dilemma erkannt – und mittlerweile einen neuen Kurs eingeschlagen. Für den Hauseigentümer in Kempten bedeutet das: Er kann eine Solaranlage bauen – unter bestimmten Voraussetzungen.

