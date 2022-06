Seit zehn Jahren gibt es das Geschäft in der Ortsmitte von Niedersonthofen. Bald steht ein Umzug an, denn der Pachtvertrag läuft aus.

16.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Hermann Siegel, Peter Nessler und Kurt Hübner haben Grund zur Freude: Ihr Dorfladen, den sie im März 2012 in Niedersonthofen eröffnet haben, besteht nun seit zehn Jahren. Die Geschäftsführer laden die Bevölkerung deshalb zu einer kleinen Jubiläumsfeier ein: am Freitag und Samstag, 24./25. Juni, gibt es an kleinen Ständen vor dem Dorfladen jede Menge zu entdecken.

