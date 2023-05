Der evangelische Dekan Dittmar verlässt Kempten und das Oberallgäu

Der evangelische Pfarrer Jörg Dittmar wechselt im September nach Bad Windsheim - und damit näher an seine Heimat heran. Der ACK war ihm ein "Herzensanliegen".

Der evangelische Dekan Jörg Dittmar verlässt das Allgäu. Der 53-Jährige ist zum Dekan und ersten Pfarrer von Bad Windsheim gewählt worden. Dittmar tritt sein neues Amt voraussichtlich zum 1. September an.

Seit 15 Jahren ist Dittmar als Dekan für Kempten, das Ober-, Ost- und Westallgäu zuständig. Nun rückt er näher an seine familiären Wurzeln heran, denn der verheiratete Vater zweier Kinder wurde in Unterfranken geboren und wuchs in Oberfranken auf. Bevor er zum Kemptener Dekan berufen wurde, war er Pfarrer in Aschaffenburg und Vikar in Bad Neustadt an der Saale.

Abschied von Kempten fällt dem Dekan nicht leicht

„Der Abschied vom Dekanat Kempten fällt mir nicht leicht“, sagt Dittmar. „In den letzten 15 Jahren konnten wir als Evangelische immer wieder zeigen, wie frisch und lebendig Kirche sein kann. Da mitwirken und dafür Impulse geben zu dürfen, war mir ein Herzensanliegen.“ (Lesen Sie auch: Dekan Jörg Dittmar aus Kempten wehrt sich gegen „Kirchen-Bashing“)

Dittmar war 2014 auch an der Gründung des ACK Kempten (Arbeitskreis christlicher Kirchen) im Jahr 2014 beteiligt. Er nennt diesen ein Herzensanliegen. „Das Füreinander und Miteinander der Konfessionen macht unsere Botschaft erst glaubwürdig.“ Die Menschenkette 2017, das Corona-Gedenken 2021 oder die wöchentlichen Friedensgebeten zeigten beispielhaft, „wie sehr wir als Christen in Kempten zusammengewachsen sind“.

Dekan-Stelle bleibt vermutlich eine Zeit lang vakant

Die Stelle in Kempten wird nun im kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben. Das Bewerbungsverfahren läuft dann an. Bis eine neue Dekanin oder ein neuer Dekan kommt, wird der Posten voraussichtlich eine Weile vakant sein. Während dieser Zeit übernehmen die derzeitigen Stellvertreter Dittmars einige der Aufgaben: Antje Pfeil-Birant und Dr. Wolfgang Thumser.