Gerhard Frey ist einer von vier neu gewählten Bürgermeistern im Oberallgäu. Im Interview erzählt er, was er seit seinem Wahlsieg dazugelernt hat.

30.04.2021 | Stand: 12:59 Uhr

Die Kommunalwahl im März 2020 hat dem Oberallgäu drei neue Bürgermeister und eine Bürgermeisterin beschert: Nach 100 Tagen wollte die Allgäuer Zeitung wissen, wie es ihnen ergangen ist (wir berichteten). Nun ist seit dem Amtsantritt im Mai ein Jahr vergangen. Zeit also, nachzufragen, was gut und was schlecht lief. Gerhard Frey (Freie Wähler) war viele Jahre Gemeinderat, bevor er es in den Chefsessel schaffte. Schon nach wenigen Monaten musste er mit einer Ausnahmesituation fertig werden.