Der Kemptener Sport ist glücklich, aber nicht wunschlos

Mit der neuen Dreifach-Turnhalle werden Kapazitäten für den Schul- und Vereinssport deutlich erhöht. Was ist eigentlich aus der Schnitzelgrube geworden?

21.05.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Der Bau der neuen Dreifach-Sporthalle an der Lindauer Straße war das beherrschende Thema bei der Jahresversammlung des Stadtverbandes der Kemptener Sportvereine am Mittwoch beim TSV Kottern. Schließlich geht damit für Tausende Hallensportler in Kempten – wenn’s gut geht – schon in drei Jahren ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Siehe eigenen Bericht "Stadt stellt Pläne für Dreifach-Sporthalle vor".

Außerdem dürften mit der neuen Halle Engpässe im Schul- und Vereinssport der Vergangenheit angehören, sagte Präsidentin Hilde John. Sie machte aber auch darauf aufmerksam, dass derzeit einige Sporthallen (unter anderen die Mehrfachturnhalle am Berufschulzentrum sowie die Hallen des Allgäu-Gymnasiums) für die Erstaufnahme von Flüchtlingen vorgehalten werden.

Oberbürgermeister Thomas Kiechle verwies darauf, dass die Stadt momentan schon 25 Sporthallen habe – und nun noch sechs zusätzliche entstehen: drei an der Lindauer Straße, zwei an der geplanten 10. Grundschule am Aybühlweg und eine weitere in Heiligkreuz. „Hier entsteht ein echter Mehrwert für den Sport“, unterstrich Kiechle, der in seinem Grußwort auch auf die Folgen der Pandemie hinwies: „Danke an Sie als Vereinsvertreter und -vorstände, dass sie den Laden in den schwierigen Zeiten zusammengehalten haben. Sie haben sich trotz der Rückschläge nicht unterkriegen lassen.“

Die jährliche, über eine Million Euro starke Förderung des Sports durch die Stadt Kempten, dessen seien sich alle bewusst, sei durch nichts zu ersetzen. Die Verwaltung habe deshalb den Sport auch besonders im Blick. In einem sogenannten Entwicklungsplan wolle sich die Stadt im Sport professioneller aufstellen, Kräfte bündeln und Trends berücksichtigen. Dazu habe man auch 10.000 Bürger nach ihrer Meinung befragt. Nach zahlreichen Workshops habe die Steuerungsgruppe mittlerweile zahlreiche Vorschläge erarbeitet, die nun noch auf politischer Ebene entschieden werden müssten. Auch wenn die Stadt ein großes Bekenntnis für den Sport ablege, sei sie auf die Kompetenz, die Mithilfe und das Ehrenamt der Vereine angewiesen. Den Vertretern rief Kiechle zu: „Sie sind für uns unverzichtbar. Unsere Stadt wäre nicht so befriedet, wenn es dieses große Leistungsspektrum des Sports nicht gäbe.“

Am Ende der Pfingstferien wieder Cambodunum-Cup

Kempten werde sich auch in Kürze wieder als Sportstadt einen Namen machen. Nach zwei Jahren Pause findet vom 17. bis 19. Juni dieses Jahres auf Initiative von Sportamtsleiter Klaus Schwaninger wieder das Nachwuchsfußball-Turnier um den Cambodunum-Cup statt. Die Teilnehmerzahl von 54 Mannschaften zeige, dass die Veranstaltung auch nach der Pandemie nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt habe.

Wie berichtet ist im Juni 2023 auch eine 55-köpfige Delegation aus Island zu Gast in Kempten, die Land und Leute kennenlernen soll, bevor es zu den Special Olympics, den Weltspielen für geistig behinderte Menschen, nach Berlin geht. „Wir werden uns voll ins Zeug legen, damit wir gute Gastgeber sind“, sagte Kiechle.

Hilde John hatte zuvor auf die wichtigsten Themen des Stadtverbandes zurückgeblickt.

Sportgala Wegen der Pandemie musste die Gala auch im Januar 2022 abgesagt werden. Sie wird nun am Samstag, 30. Juli, im Stadttheater nachgeholt. Alternativlösungen im Freien wurden wieder verworfen, da es zum einen schwer gewesen wäre, das nötige Equipment zu besorgen, zum anderen hätte das zur Tradition gewordene „Abtanzen“ nach der Ehrung bei einer Außenveranstaltung nicht stattfinden können. Geehrt werden diesmal die erfolgreichsten Sportler der Jahre 2020 und 2021. Ende Januar nächsten Jahres stehe dann schon die turnusgemäße Gala 2023 bevor.

Langlaufloipe in Eschach Mit Unterstützung der Stadt wurde die Loipe vom Liftbetreiber gespurt, damit der Skiclub Kempten dort regelmäßig trainieren kann. Diese fünfjährige Förderung läuft im Jahr 2022 aus. Noch vor den Sommerferien stehen Gespräche an. Etwas vage formulierte John: „Bei positiver Resonanz könnte das Projekt eventuell weiter unterstützt werden.“

Pumptrack, Calisthenics und Jumpline Drei trendige Projekte werden von der Stadt gefördert. Die Pumptrack-Anlage in der Nachbarschaft des DAV-Kletterturms im Engelhaldepark sei bei der Eröffnung letzten Samstag auf sehr positive Resonanz gestoßen. Im Herbst folgt im Engelhaldepark der Bau eines Beachvolleyball-Platzes. Ende Juni soll eine Calisthenics-Anlage, ein Fitnesspark, auf dem Lindenberg entstehen. Und der neu gegründete Verein „Dirty Biker“ freue sich auf die geplante Jumpline-Anlage für Mountainbiker am Bachtelweiher.

Schnitzelgrube „Was ist eigentlich aus der Schnitzelgrube geworden?“, fragte Vize-Präsident Jürgen Kugler und erinnerte daran, dass das Thema auch schon ewig auf der Agenda des Sportverbandes stehe. Christian Buck vom Amt für Gebäudewirtschaft klärte auf, dass die Stadt das Vorhaben nicht mehr vorantreibe. Der TVK habe eine solche Übungsanlage für die Turner ursprünglich geplant, die Umbau-Pläne stünden wegen der schwierigen Finanzierung aber gerade auf der Kippe.

