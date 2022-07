Der Kemptener Stadtrat muss Mut beweisen, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen

Mit dem "Klimaplan 2035" hat der Kemptener Stadtrat ein wichtiges Signal gegeben. Doch jetzt geht es darum, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen.

29.07.2022 | Stand: 19:13 Uhr

Mit dem „Klimaplan 2035“ kann sich Kempten sehen lassen. Es ist gelungen, parteiübergreifend mit Akteuren in der Stadt einen ambitionierten Fahrplan zu entwickeln. Wichtig vor allem: In diesem Konzept sind die konkreten Schritte, die zu den Klimaschutzzielen führen sollen, benannt. Gut, dass der Stadtrat den Plan mit einem deutlichen Mehrheitsbeschluss unterstrichen hat – ein wichtiges Signal. Mehr zu der Entscheidung lesen Sie hier.

Wenn es um den Verkehr in Kempten geht, ist der Aufschrei vorprogrammiert

Man muss keine hellseherischen Fähigkeiten haben, um vorauszusagen: Bei der einen oder anderen der im Klimaplan benannten Maßnahme wird es einen Aufschrei geben. Vor allem dann, wenn es um den Verkehr und Einschränkungen für Autofahrer geht. Selbstverständlich müssen derartige Eingriffe – wie etwa die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt – gut durchdacht und politisch diskutiert sein.

Doch fest steht auch: Wenn Kempten als Vorbild für andere Städte gelten will, wie CSU-Stadtrat Professor Robert Schmidt in die Diskussion einbrachte, dann darf der Klimaplan nicht bloß ein schmuckes Papier mit allerhand Visionen bleiben. Dann müssen die Politikerinnen und Politiker Mut beweisen und bisweilen unpopuläre Entscheidungen treffen. Leichter wird es, wenn die Stadträtinnen und Stadträte die Menschen davon überzeugen, auch unbequeme Wege mitzugehen. Dann fällt der Aufschrei womöglich gar nicht erst so groß aus.