Der Laurentius-Gesang Kempten: Stimmen, die wunderbar harmonieren

Vor 30 Jahren gründete sich der „Laurentius-Gesang“. Die fünf Sängerinnen und Sänger taten sich "aus Liebe zur Volksmusik" zusammen. Namenfindung war schwierig.

13.09.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Was sie zusammenführte, war die gemeinsame Liebe zur Volksmusik und zum Volkstanz. Denn bei einem Volkstanz im Jahre 1993 trafen sie sich erstmals: die Geschwister Annelie und Ingrid Gropper und ihr Bruder Manfred aus Seibranz bei Leutkirch sowie Reinhold Petrich und Annelie Wollmann aus Kempten. Nach der Veranstaltung saßen sie noch gemütlich zusammen und stimmten spontan einige Volkslieder an. „Sofort merkten wir, dass unsere Stimmen wunderbar harmonierten“, berichtet Annelie Wollmann. Die Idee zur Gründung einer kleinen Gesangsgruppe unter ihrer Leitung war geboren. Annelie und Ingrid Gropper übernahmen mit ihren feinen, gut zusammenpassenden Stimmen den Sopran, Annelie Wollmann den Alt; Manfred Gropper sang Tenor und Reinhold Petrich den Bass.

Aber erst einmal musste ein Name gefunden werden

Bei den ersten Auftritten stellte sich laut Wollmann „ein kleines Problem“ heraus: Das Quintett musste einen Namen finden. Was nicht einfach war, denn geografisch gab es keine große Gemeinsamkeit. Da Annelie Wollmann und Reinhold Petrich in derselben ehemaligen politischen Gemeinde St. Lorenz wohnten und sich zudem alle zur Basilika St. Lorenz in Kempten zugehörig fühlten, einigte man sich auf den Namen „Laurentius-Gesang Kempten“.

Der Laurentius-Gesang trat im Allgäu auf - aber auch in Frankreich oder Finnland

Schnell war die kleine Gruppe mit A-cappella-Gesang gefragt, berichtet Wollmann. Der Laurentius-Gesang gestaltete nicht nur immer wieder Gottesdienste, auch bei Marien- und Weihnachtssingen, bei „Advent im Allgäu“ oder beim großen Europäischen Volksmusikkonzert in Stuttgart traten die fünf Sängerinnen und Sänger gern auf. Tourneen führten sie nach Frankreich und Finnland. Höhepunkte waren laut Wollmann Fernsehaufnahmen bei Auftritten im Prinzregententheater München oder in der Klosterkirche Irsee.

In der Not sang Altistin Annelie Wollmann auch mal die Tenor-Stimme

Abwesenheiten machten immer wieder Besetzungsänderungen notwendig. Eine Zeitlang war Reinhold Petrich in München tätig, einige Jahre lang wirkte Manfred Gropper als Missionar auf Zeit in Tansania. Da das fünfköpfige Ensemble meist vierstimmige Sätze sang, übernahm jeweils eine andere Sängerin oder ein anderer Sänger eine neue Stimme. Die Sopranistin Ingrid Gropper musste nun den Alt lernen, Annelie Wollmann den Tenor; Manfred Gropper wechselte vom Tenor in den Bass. Zeitweise sang Reinhold Petrich, je nach Erfordernis, Tenor oder Bass. „Immer aber fanden sich die verbleibenden Sänger und Sängerinnen so gut zurecht, dass die Zuhörer kaum einen Unterschied beim Klang bemerkten“, erklärt Wollmann.

In diesem Jahr besteht der Laurentius-Gesang 30 Jahre. Zu hören ist das Quintett zur Feier dieses Jubiläums bei der Festmesse zur Kreuzerhöhung in der Kirche Heiligkreuz: am Donnerstag 14. September 2023, um 19 Uhr.