Die innovative Brücke in Kempten hat unter den ständig feuchten Bedingungen im Tobel gelitten. Auf welche Technik die Planer bei der neuen Brücke setzen.

27.09.2022 | Stand: 18:49 Uhr

An innovativen Lösungen für teure Brückenbauten war die Verwaltung im Jahr 2007 interessiert. Fündig wurde man an der Technischen Universität Dresden. Dort tüftelten Forscher an Prototypen in Leichtbauweise aus glasnetz-verstärktem Beton. Beim Kegelheim wurde ein Steg in dieser Bauweise über die Rottach zur Mariaberger Straße gelegt. 15 Jahre später ist es allerdings vorbei mit der vermeintlich wegweisenden Konstruktion: Die Brücke ist so marode, dass sie abgerissen und ersetzt werden muss.

