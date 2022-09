Dr. Stefan Dieter ist der neue Leiter des Carl-von-Linde-Gymnasiums. Der Schule steht eine Sanierung und Erweiterung bevor. Der Chef kennt die Materie bereits.

21.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

So lange die beiden eigenen Kinder im Haus waren, hat Dr. Stefan Dieter in Teilzeit gearbeitet. Nun hat auch „der Kleine“ sein Abi in der Tasche. „Eine günstige Fügung“, für den neuen Leiter des Carl-von-Linde-Gymnasiums. Keine Frage: Das ist ein Vollzeitjob.

