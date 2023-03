Der Orchesterverein Kempten rückt Komponistinnen ins Konzertprogramm

Dirigentin Mary Ellen Kitchens präsentiert beim Konzert des Orchestervereins Kempten drei alte Freunde – und eine unbekannte Komponistin.

28.03.2023 | Stand: 06:15 Uhr

Tiefer Streicherklang grundiert das Bild einer weiten, dunstigen Landschaft. Ein paar Flötentöne lassen auf dem See in vager Ferne ein Fischerbötchen aufscheinen. Hohle Fagottklänge umspielen den Bauer am Pflug, ebenfalls weit weg im Dunst. Doch aus der tiefen Bildmitte heraus leuchten schon die Scheinwerfer einer herandampfenden Lokomotive, auf breitem, regennassem Schienenstrang. Celli, Bratschen und Geigen verfallen jetzt in repetierende, rhythmisch punktierte Bewegung – da hüpft noch schnell ein Hase (helles Klarinetten-Paar) über die Schienen.

Soweit das Ölgemälde William Turners von 1844 – in Tönen. Eine Schulklasse aus Portsmouth gab der englischen Komponistin Cecilia McDowall, geboren 1951, im Jahr 2006 den Auftrag, dieses impressionistische Bild aus der Londoner National Gallery in Musik zu verwandeln: „Rain, Steam, Speed“, als Regen, Dampf, Geschwindigkeit, lautet der Titel sowohl des Ölbilds als auch des zehnminütigen Orchesterstücks. Wobei die Komponistin das Bild noch wie in akustischer 3D-Technik dynamisiert: Das rhythmische Streicher-Motiv, zuerst pianissimo, schwillt an zu orchestral mächtig ratterndem Crescendo – und verschwindet leiser werdend im Nichts. Pauken, kleine Trommel, Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner und Trompeten ergänzen, färben dabei das vital aufspielende Kammerorchester in glanzvoller Weise.

Drei alte Freunde - und eine Newcomerin

Aber warum solche Ausführlichkeit für das kürzeste Werk im Programm des Frühjahrskonzerts des Orchestervereins Kempten im voll besetzten Stadttheater? Weil die Idee von Dirigentin Mary Ellen Kitchens, regelmäßig eine der vielen noch unbekannten Komponistinnen vorzustellen, besondere Beachtung verdient. „Wir haben heute ein Programm mit drei alten Freunden“, erklärt Kitchens dazu scherzhaft, „aber auch mit einer Newcomerin!“

Das Orchester ist voll motiviert

Die „alten Freunde“ sind Gioachino Rossini, Max Bruch und Franz Schubert. Der 19-jährige Lewin Creuz ist Solist beim lustvoll gefühlsgeladenen g-Moll-Violinkonzert Bruchs im Zentrum des Abends. Bruch hat es im Jahr 1866 19-jährig geschrieben – genau das Alter von Lewin Creuz! Es bleibt jedoch sein Geheimnis, warum er nach dem selbstbewusst-hochvirtuos gegeigten Konzert – Hand in Hand mit dem voll motivierten Orchester – ein nüchtern-bedächtiges Largo aus Johann Sebastian Bachs C-Dur-Sonate als stürmisch geforderte Zugabe wählte.

Vogelstimmen der Holzbläser, Hörner-Jagdsignale und Galopp-Rhythmen bot hingegen Gioachino Rossinis Ouvertüre zur Oper „Wilhelm Tell“ auf, in vier pastoralen Episoden. Und Franz Schuberts zweisätzig unvollendete Symphonie inn h-Moll, ein spannungsvolles Werk mit süßer Melodie und plötzlichen Brüchen, beschloss das Programm.

Die Zugabe? Das Stück eines ukrainischen Komponisten

Als Zugabe spielte der Orchesterverein mit Absicht dieselbe leidgeprägte „Melodia“ wie vor einem Jahr, vom 2020 in Kiew verstorbenen Ukrainer Myroslav Skoryk – in schmerzlicher Trauer über den immer noch todbringenden Anlass.