Dierk Roth ist der neue Schulleiter an der Staatliche Realschule an der Salzstraße. Das bringt mit Corona und Ukrainekrieg viele Herausforderungen mit sich.

13.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Kempten Dierk Roth kennt sich aus an der Staatlichen Realschule an der Salzstraße. Seit 1993 unterrichtet er dort, war seit 2008 zweiter und seit 2018 erster Konrektor. „Als ich gehört habe, dass Frau Schindele aufhört, habe ich gesagt, dann mach ich’s selbst“, sagt er und lächelt. Schulleiterin Elisabeth Schindele war im Februar in den Ruhestand verabschiedet worden (wir berichteten). Nun hat die Stadt ihren Nachfolger in der Schrannenhalle vorgestellt.

