Ein neues System für die Gastronomie soll Wegwerfverpackungen vermeiden. Wegen der Krise stocken manche Verhandlungen. Doch es gibt Interessenten.

22.01.2021 | Stand: 18:35 Uhr

In der Corona-Krise verkaufen Gastro-Betriebe Essen und Getränke zum Mitnehmen – größtenteils in Einweggeschirr. Ab 3. Juli ist der Verkauf der Wegwerfartikel aus Plastik und Styropor allerdings verboten. Die Stadt, der Abfallzweckverband ZAK und das Münchner Start-up Relevo haben sich zusammengetan und wollen ein Mehrwegsystem in Kempten etablieren. Trotz weitgehend geschlossener Gastronomie soll das Projekt nun ins Rollen kommen.