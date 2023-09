Der Weg durch den Stadtpark in Kempten ist jetzt wieder frei

Wegen der Allgäuer Festwoche war der Park mehrere Wochen lang gesperrt. Auch jetzt sind noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen.

31.08.2023 | Stand: 16:11 Uhr

Die Allgäuer Festwoche ist längst vorbei, doch die Aufräumarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Die gute Nachricht: Der Stadtpark ist seit Donnerstag wieder passierbar, sagt Michaela Waldmann, Chefin des Kempten Messe- und Veranstaltungsbetriebs.

Wer sein Auto auf dem Königsplatz abstellen will, muss sich noch gedulden

Auch der Linggpark ist für Passantinnen und Passanten wieder geöffnet, wenngleich an Teilen der Grünanlage noch Arbeiten stattfinden. Und die Bodmanstraße ist ebenfalls wieder frei. „Heels Alpe" wird laut Waldmann voraussichtlich Freitagmittag abgebaut sein.

Noch ein bisschen gedulden muss sich, wer sein Auto auf dem Königsplatz abstellen will. Zwar soll das große Festzelt bis Ende der Woche abgebaut sein, doch dann stünden noch Aufräumarbeiten an, sagt Waldmann. Am Montag werden diese voraussichtlich komplett abgeschlossen sein.

Ganz unabhängig vom Abbau der Allgäuer Festwoche: Bauarbeiten an Königstraße

Ganz unabhängig vom Festwochen-Abbau sind Bauarbeiten an der Königstraße. Ab der Beethovenstraße bis zur ZUM ist diese laut Tiefbauamts-Chef Markus Wiedemann komplett gesperrt. Dort würden derzeit Fernwärme-Leitungen verlegt. Bis zum Schulstart am Montag, 11. September, sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein.

Und wie steht es um die restliche Bepflanzung der Zumsteinwiese? Die letzten Arbeiten im Zuge der Umgestaltung beginnen Ende September/Anfang Oktober, sagt Wiedemann. Sie sollen 2023 noch abgeschlossen sein.