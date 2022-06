Der ZAK auf dem Weg vom Entsorger zum Versorger

Der Abfallzweckverband feiert 50-jähriges Bestehen. Müll ist nach wie vor das Kerngeschäft. Energie gewinnt an Bedeutung. Tag der offenen Tür am Samstag.

21.06.2022 | Stand: 18:32 Uhr

Müllnotstand herrschte Ende der 60er Jahre. Jedes Wochenende wurden in irgendeinem Loch in den Gemeinden die Abfälle der Bürger abgekippt und dann einfach abgefackelt. Solche Zustände gehören der Vergangenheit an, seit sich die Politik trotz scharfer Kritik für eine Müllverbrennungsanlage im Norden Kemptens entschied. Mittlerweile gilt der Abfallzweckverband ZAK mit seinem Wertstoffsystem als Vorreiter im Umweltschutz. Vom Entsorger hat sich die Organisation in den 50 Jahren ihres Bestehens zum Versorger mit regenerativen Energien entwickelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.