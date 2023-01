Deutsch-französische Freundschaft trotz KZ-Erfahrung: Alain Terrenoire auf den Spuren seines Vaters in Kempten

1944 wurde der französische Widerständler Louis Terrenoire ins KZ-Außenlager Kempten deportiert. Nun besucht sein Sohn Alain diesen Ort und hat einen Appell.

21.01.2023 | Stand: 20:15 Uhr

Alain Terrenoire ist zum ersten Mal in der Allgäuhalle und doch kennt der 81-Jährige diesen Ort. Er kennt ihn aus den Geschichten seines Vaters. Vor allem im Alter habe der französische Widerstandskämpfer Louis Terrenoire von seiner Zeit im KZ-Außenlager in Kempten erzählt. Als politischer Gefangener wurde er dort von den Nazis zur Arbeit für die Rüstungsindustrie gezwungen. Mit seinem Sohn sprach er später über einen bitter kalten Winter im Allgäu, stundenlange Appelle auf dem Vorplatz und einem Weihnachtsfest in schweren Zeiten. Bei seinem Rundgang mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle sagt Alain Terrenoire: "Mein Vater war willensstark. Er und die anderen wussten wofür sie dort waren; für den Widerstand."

Louis Terrenoire war französischer Häftling im KZ-Außenlager Kempten und später EU-Politiker

Viele Erinnerungen kämen hoch, sagt Alain Terrenoire als er auf den Eingang der Allgäuhalle zu läuft. Es sei schön hier zu sein, auch eine Möglichkeit, abzuschließen mit einem Kapitel seiner Familiengeschichte. Er blickt auf die Tafeln, die der Verein "Amicale des Anciens de Kempten-Kottern" zum Gedenken an die Häftlinge an der Fassade angebracht hat. Einmal auf deutsch, einmal auf französisch, Alain Terrenoire spricht beide Sprachen. "Fast jedes Jahr habe ich von dem Verein aus Kottern eine Postkarte erhalten", erzählt er. Trotz all des Leids, das an diesem Ort geschehen ist, seien auch Freundschaften entstanden.

Nach dem Ende des Krieges und seiner Rückkehr nach Frankreich ging Louis Terrenoire in die Politik. Er war Regierungssprecher von Charles de Gaulle, später Europaabgeordneter und brachte 1963 den Elysée-Vertrag mit auf den Weg. "Er hat sich die deutsch-französische Freundschaft zur Aufgabe gemacht", sagt Bernd Posselt, Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, der Alain Terrenoire zur Feier des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags mit nach Kempten eingeladen hatte. Alain Terrenoire trat in die Fußstapfen seines Vaters. Nicht nur als Mitglied des EU-Parlaments, sondern auch als Vorantreiber des eurpäischen Einheitsgedankens. Seit vielen Jahren ist Terrenoire internationaler Präsident der Paneuropa-Union. Er sagt: "Wir Europäer haben eine schwere Geschichte. Aber es lohnt sich Frieden weiter zu stärken; ich habe Hoffnung." Das habe ihm auch sein Besuch in der Allgäuhalle gezeigt.

So erzählte Louis Terrenoire seinem Sohn von Weihnachten 1944 im KZ-Außenlager Kempten

Mit Stadtführerin Karin Lucke-Huss wandelt Terrenoire auf den Spuren seines Vaters. Sie zeigt ihm ein Buch mit Zeichnungen ehemaliger KZ-Gefangener. Darauf zu sehen: Männer in blau-weißer Häftlingskleidung sitzen an Tischen in der ehemaligen Kälberhalle. Sie feierten wohl Weihnachten, erläutert Lucke-Huss, einige von ihnen spielten auf einer Bühne Theater. "Mein Vater nannte das Elefantenhaus", erinnert sich Alain Terrenoire. Dort wo einst Tiere im Stall unterkamen, schliefen ab April 1944 vor allem politische Gefangene aus elf Nationen eng an eng in Stockbetten.

Vor dem Festakt zur Feier von 60 Jahren Élyseée-Vertrag besuchte Alain Terrenoire (links) mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Stadtführerin Karin Lucke-Huss die Allgäuhalle. Hier wurde Terrenoires Vater als KZ-Häftling zur Arbeit gezwungen. Bild: Matthias Becker

Alain Terrenoire nennt Zukunft der Allgäuhalle mit KZ-Gedenkort einen "Akt des Mutes"

"Mein Vater wusste, dass am Ende seines Weges der Tod stehen kann", sagt Alain Terrenoire. Er kam kurze Zeit nachdem sich sein Vater 1940 der sogenannten Résistance - also dem französischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus - angeschlossen hatte zur Welt. Besorgt und erschüttert blickt er auf den Krieg in der Ukraine. "Vielleicht waren wir zu optimistisch", sagt Terrenoire. "Das Angriff Russlands auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die europäischen Werte." Diese gelte es zu erhalten. Ein wichtiger Schritt dabei sei, die Geschichte an junge Menschen weiter zu vermitteln. Dass für die Zukunft der Allgäuhalle auch ein Gedenkort im Gespräch ist, stimmt Alain Terrenoire hoffnungsvoll. Er sagt: "Das wäre ein Akt des Mutes."