Nächster Halt: Kempten-Ludwigshöhe

Auf der Bahnstrecke von Kempten über Kaufbeuren nach Buchloe gibt es bald zwei neue Haltestellen der Bahn - unter anderem eine in Kempten.

05.10.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Die neuen Haltepunkte Aitrang und Kempten-Ludwigshöhe an der Bahnstrecke Kempten-Kaufbeuren sind beide volkswirtschaftlich sinnvoll. Dies ist das Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Untersuchung, die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) durchgeführt wurde.

Sie plant, kontrolliert und finanziert im Auftrag des Freistaats den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern. Zudem hat der Freistaat beschlossen, auf der Linie 79 von Kempten über Kaufbeuren nach Buchloe künftig Neigetechnik-Fahrzeuge einzusetzen. Der so gewonnene Zeitpuffer soll genutzt werden, um beide Halte zu bedienen, heißt es in einer Mitteilung.

Ab wann der neue Bahnhalt in Kempten angefahren wird

Vor diesem Hintergrund hat Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter am Donnerstag angekündigt: „Der Freistaat wird in Vorleistung gehen und möchte die Deutsche Bahn mit den Planungen beauftragen.“

In Abstimmung mit der Region sollen im ersten Schritt die Planungen für den neuen Haltepunkt Aitrang beauftragt werden. Die zusätzliche Bedienung von Kempten-Ludwigshöhe wird voraussichtlich ab 2032 möglich sein, wenn das neue Neigetechnik-Fahrzeug bei allen Fahrten zum Einsatz kommt.

Ab Dezember 2029 sollen die heutigen Dieselfahrzeuge schrittweise durch klimafreundlichere und barrierefreie Neufahrzeuge mit Neigetechnik ersetzt werden. Die Planungen für den Halt Kempten-Ludwigshöhe sollen starten, wenn die Fahrplanstudie für das Oberallgäu 2024 abgeschlossen ist.

Das sagt OB Kiechle zu der Bahnanbindung

Thomas Kiechle, Oberbürgermeister von Kempten: „Ich freue mich sehr über diesen zusätzlichen Bahnhalt. Er schafft kurze Wege und führt für viele Kemptenerinnen und Kemptener zu einer verbesserten Anbindung.“

Der Freistaat strebt für die Haltepunkte eine Bundesförderung aus Mitteln des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) an. 7,5 Millionen Euro hat vergangenes Jahr eine erste Schätzung der Kosten ergeben.

