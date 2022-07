In Dietmannsried kamen Sendungen lange Zeit kaum noch an, mittlerweile helfen Post-Beschäftigte aus anderen Bezirken aus. Welche Folgen das für Firmen hat.

30.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die allgemeine Krankheitswelle macht auch vor der Post nicht Halt – in Dietmannsried gab es bis zuletzt erhebliche Probleme bei der Zustellung von Briefen und Paketen. Nun, so heißt es von der Post, habe sich die „Lage entschärft“. In Dietmannsried würden nun Mitarbeitende aus anderen Bereichen aushelfen, es würde wieder täglich zugestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.