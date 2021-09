Die Abwassergebühren in Oy steigen ab Oktober

Bürgerinnen und Bürger in Oy müssen künftig mehr für die Entsorgung ihres Abwassers bezahlen. Die konkreten Erhöhungen im Überblick.

21.09.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Für die Entsorgung ihres Abwassers müssen die Bürgerinnen und Bürger von Oy-Mittelberg ab Oktober tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat während seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Regelgebührensatz um rund 25 Prozent von 1,93 auf 2,40 Euro pro Kubikmeter anzuheben. Ein Teil fließt in in den weiteren Aufbau einer Sonderrücklage. Die Gemeinde bereitet sich auf den Anschluss an den Abwasserzweckverband Kempten im Jahr 2025 vor, der mit erheblichen Investitionen verbunden ist. Die Grundgebühr bleibt unverändert.