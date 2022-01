Betrieben fehlen qualifizierte Mitarbeiter. Steigende Material- und Energiekosten schlagen sich in Rechnungen nieder. Und die Kunden müssen Geduld mitbringen.

15.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Angespannt“. So beschreiben übereinstimmend die Obermeister der Handwerksinnungen in Kempten und im Oberallgäu die Situation in der Branche. Auf der einen Seite freuen sie sich über volle Auftragsbücher. Auf der anderen plagen die Betriebe Personalmangel und Lieferengpässe beim Material. Die Kunden müssen Wartezeiten in Kauf nehmen – und steigende Preise.