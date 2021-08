„Die Basis“ steht der Querdenker-Bewegung nahe und setzt auf „Die Weisheit der Vielen“. Was Abgeordnete davon halten und wie die Bürger Einfluss nehmen können.

12.08.2021 | Stand: 17:01 Uhr

„Es wird Zeit, alle Menschen in die Politik mit einzubeziehen und in einen stetigen Dialog mit der Bevölkerung einzutreten.“ Das fordert die Partei „Die Basis“. Sie entstand im Zuge der Kritik an Corona-Schutzmaßnahmen und steht der sogenannten Querdenker-Bewegung nahe. Die Basis setzt laut Website auf Schwarmintelligenz und „die Weisheit der Vielen“, auf Volksentscheide und Abstimmungen. Denn „die derzeitige repräsentative Demokratie vertritt schon lange nicht mehr unsere Interessen“.