Die Bauarbeiten für die erste Umweltspur Kemptens starten am Montag

In der Bahnhofstraße in Kempten ist künftig eine Spur für Busse und Radfahrer reserviert. Vorerst müssen Verkehrsteilnehmer aber mit Behinderungen rechnen.

25.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Spur in jeder Richtung eigens für Fahrräder und Busse: Voraussichtlich ab Ende April/Anfang Mai gibt es in der Kemptener Bahnhofstraße eine sogenannte Umweltspur. Doch zunächst einmal stehen Bauarbeiten an. Laut Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann starten diese am kommenden Montag. Verkehrsteilnehmer müssen im Kemptener Süden also vorerst mit Behinderungen rechnen – in beiden Fahrtrichtungen.

Die Bahnhofstraße wird zu keinem Zeitpunkt der Bauarbeiten komplett gesperrt

Allerdings: Entgegen anfänglicher Pläne wird die Straße zu keinem Zeitpunkt komplett gesperrt, ein Durchkommen ist also immer möglich, sagt Wiedemann. „Mindestens eine Fahrspur sowohl stadtauswärts als auch stadteinwärts steht zur Verfügung.“ (Das könnte Sie auch interessieren: Hangrutsch: Stadt sperrt beliebten Spazierweg)

Bis die Entscheidung pro Umweltspur zwischen Hochschule und Forum Allgäu fiel, gab es ein zähes politisches Ringen. Es wird die erste in Kempten sein. Wo bislang Autos auf vier Spuren unterwegs sind, müssen sie sich künftig auf zwei beschränken. Stattdessen steht in jeder Richtung je ein Sonderstreifen ausschließlich Bussen und Fahrradfahrern zur Verfügung. Aus Sicht des Tiefbauamtsleiters ist die Umweltspur an dieser Stelle „absolut notwendig“. Bisher gebe es in dem Bereich kein sicheres Angebot für Fahrradfahrer. Es brauche für alle Verkehrsmittel Angebote auf dieser wichtigen Nord-Süd-Achse. Die Maßnahme ist Teil des längst verabschiedeten Mobilitätskonzepts, das die Stärkung des ÖPNV sowie des Radverkehrs vorsieht.

Der nächste Straßenumbau folgt im Anschluss

Die Arbeiten für die Umweltspur konnten noch nicht im vergangenen Jahr starten, weil es die Witterung im November nicht zugelassen habe, sagt Wiedemann. Auch jetzt seien Schnee und Frost nicht auszuschließen. Dennoch müsse man anfangen, sobald es geht. Schließlich will die Stadt ab Mai den nächsten Abschnitt der Immenstädter Straße sanieren. Um den Verkehr im Süden der Stadt aufrechtzuerhalten, müssen die Arbeiten auf der Bahnhofstraße bis dahin abgeschlossen sein. Diese kosten insgesamt 800.000 Euro. Wiedemann betont jedoch: Das Geld fließe nicht ausschließlich in die Umweltspur. Es stünden außerdem Asphaltarbeiten an. Wie berichtet, werden zum Teil Ampeln erneuert, eine Bushaltestelle verlegt und südlich der Straße „Im Fischerösch“ gibt es künftig eine Querungshilfe über die Bahnhofstraße.

Die Kreuzung Albert-Ott-Straße werde überdies bereits jetzt so umgebaut, dass die Erschließung des geplanten Parkhauses auf dem Telekom-Gelände erfolgen kann, ohne dass die Stadt in dem Bereich noch einmal aktiv werden muss. In Richtung Parkhaus wird es eine Linksabbiegerspur geben, zudem wird die Kreuzung nach Angaben des Tiefbauamtsleiters behindertengerecht umgestaltet.

