Die Bibel in sieben Tagen vorlesen: Eine neue Freikirche in Kempten lädt zu sich ein

„The Tabernacle“ ist eine neue freikirchliche Gemeinde in Kempten. Die Mitglieder lesen die Bibel in ihren Räumen am Hildegardplatz öffentlich vor.

14.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Bibel am Stück durchlesen? Klingt anstrengend und zeitintensiv. Doch dieser Herausforderung stellt sich eine neue freikirchliche Gemeinde in Kempten: „The Tabernacle“ oder kurz „The Tab“. Dahinter verbergen sich Eduard Reger, Julian Winter und Max Traut, die für die Ausübung ihres Glaubens Räume am Hildegardplatz angemietet haben. Sie wollen ab Sonntag, 22. Januar, mit einigen Mitstreitern die Bibel laut vorlesen – zu einem großen Teil auch öffentlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.