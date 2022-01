Die Big Box Allgäu liebäugelt mit ihrer alten Nachbarin

Das Areal rund um die Allgäuhalle soll einer vielfältigen Kulturszene Raum bieten. Auch die Macher der Big Box würden dort gern ihr Angebot erweitern.

23.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zusätzlichen Kulturgenuss in all seinen Facetten – danach sehnen sich die Menschen in Kempten nicht erst seit den Einschränkungen durch Corona. Künstler, Förderer, Veranstalter wie auch die beteiligten Ämter der Stadt haben die frei werdende Allgäuhalle und ihr Umfeld ausgeguckt als geeignetes Areal für die Kreativen aller Genres. Der Verein Kulturquartier Allgäuhalle hat bereits Ambitionen angemeldet, das Gelände zu bespielen. Nun hat die Big Box Allgäu, die in direkter Nachbarschaft seit bald 20 Jahren ein breites Publikum anspricht, ihr Interesse an der Allgäuhalle konkretisiert.