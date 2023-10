Die Big Box Allgäu hat Grund zu feiern. Tag der offenen Tür am Sonntag. Nach dem Spatenstich entbrannte eine Debatte um den Namen der lang ersehnten Stadthalle.

06.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bewegte Zeiten – das kann man getrost über die Kemptener Entwicklung rund um den Jahrtausendwechsel stellen. Nach kontroversen Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie in der Politik fielen zwei Entscheidungen, die seitdem Auswirkungen auf die ganze Stadt und das Allgäu haben. Am Alten Bahnhof entstand das Forum Allgäu, an der Kotterner Straße die Big Box Allgäu. Die Multifunktionshalle feiert nun ihr 20-jähriges Bestehen.

