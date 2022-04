„Die Chefin“ sagt nach 36 Jahren ade

AZ-Redakteurin Claudia Benz geht in den Ruhestand. Lange Jahre leitete sie die Lokalredaktion Kempten. Was die 65-Jährige jetzt vor hat.

06.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach mehr als 36 Jahren bei der Allgäuer Zeitung hat sich Claudia Benz nun in den Ruhestand verabschiedet. Die leidenschaftliche Journalistin hat während des Großteils ihres Berufslebens die Geschicke der Stadt Kempten begleitet – davon viele Jahre als Leiterin der Lokalredaktion Kempten.

Kommunikations- und Plitikwissenschaften waren die Basis

Claudia Benz, aufgewachsen im baden-württembergischen Tauberbischofsheim, absolvierte ihr Volontariat bei den Fränkischen Nachrichten/Mannheimer Morgen. In München studierte sie Kommunikations- und Politikwissenschaften.

Bei namhaften Häusern den Einstieg gefunden

Dort arbeitete sie auch als freie Journalistin für verschiedene Medien – unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, den Bayerischen Rundfunk und die Nachrichtenagentur ddp –, bevor sie zur Allgäuer Zeitung wechselte.

Claudia Benz blickte nicht nur kritisch auf die Arbeit der Lokalpolitikerinnen und -politiker, sie hatte insbesondere ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen. Das wird sie auch in ihrem Ruhestand nicht ändern, denn die 65-Jährige will ihren Fokus verstärkt auf verschiedene Hilfsorganisationen richten, sagt sie.

Außerdem freut sich „die Chefin“, wie sie von ihren Kolleginnen und Kollegen meist genannt wurde, nun mehr Zeit für klassische Musik zu haben. So kommt sie demnächst endlich in den lang ersehnten Genuss, einem Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg zu lauschen.

Lesen Sie auch

Allgäuer Lehrstellenbörse Allgäuer Lehrstellenbörse: noch bis zum 27. März besuchen

Lesen Sie auch: Ein Benz-Portät: 99-Jährige macht den Führerschein