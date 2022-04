Die eine ist Ukrainerin, die andere Russin - Zusammen setzen sie sich für den Frieden ein

Iness Fessler bangt um Verwandte in der Ukraine. Olga Schneider versteht nicht, dass ihre in Russland Putin unterstützen. Jetzt planen die Frauen eine Demo.

28.04.2022 | Stand: 18:50 Uhr

Iness Fessler zog vor drei Jahren als Spätaussiedlerin von der Ukraine nach Kempten. Heute bangt sie um ihre Familie, die nach wie vor nahe der russischen Grenze lebt. Die Russin Olga Schneider, die seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebt, mittlerweile nahe Martinszell, ist noch immer fassungslos. Wie kann es sein, dass ihr Heimatland die Nachbarn angreift? Auf diese Frage findet sie einfach keine Antwort. Bei beiden Frauen sitzt der Schock über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine tief. Beide wollen nicht tatenlos zusehen. Durch ihr Engagement haben sich Iness Fessler und Olga Schneider gefunden; der Krieg hat die Ukrainerin und die Russin zusammengeführt. Am Samstag veranstalten sie nun eine Demo.

Am liebsten wäre Sie sofort zu ihren Verwandten in die Ukraine gefahren

„Fast alle meine Verwandten leben in der Ukraine.“ Am liebsten wäre Iness Fessler sofort zu ihnen gefahren, als sie vom Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin erfuhr. Sie wollte vor Ort helfen. „Aber ich habe drei Kinder, an die muss ich auch denken“, sagt sie. Stattdessen initiierte sie eine Kemptener Gruppe auf der Nachrichten-Plattform Telegram mit mittlerweile fast 500 Mitgliedern. Die 36-Jährige und andere – darunter Olga Schneider – erklären dort Geflüchteten, wie die Mülltrennung in Deutschland funktioniert. Welche Behörde wofür zuständig ist und wo es Unterstützung gibt. Und zum Beispiel auch, dass es wichtig ist, vor Feiertagen einkaufen zu gehen. „In der Ukraine haben die Läden immer auf, da kann man immer einkaufen.“

Nach Angaben der Stadt sind mittlerweile mehr als 700 Menschen aus der Ukraine nach Kempten geflüchtet. Wohnen, Kinderbetreuung und Arbeit – das seien die Themen, die die Menschen am meisten beschäftigen, sagt Iness Fessler. „Fast alle wollen arbeiten, sich selbst ernähren. Und fast alle wollen so schnell wie möglich wieder nach Hause.“

Doch daran ist aktuell nicht zu denken. Olga Schneider kann immer noch nicht glauben, dass sogar nahe Verwandte und Freunde von ihr, die nach wie vor in Russland leben, Putin unterstützen. „Es ist, als hätten die Menschen in den letzten Jahren eine Gehirnwäsche bekommen.“ Wenn sie das während Telefonaten sagt, den Krieg verurteilt, „dann werden sie sehr aggressiv“. Die 43-Jährige habe die Wahl: Entweder sie klammere das Thema aus oder die Beziehungen zu ihren Verwandten und Freunden gingen in die Brüche. Doch längst nicht alle Russinnen und Russen befürworten den Krieg, betont Olga Schneider. Viele seien aus dem Land geflohen oder ziehen sich ins Private zurück, weil sie in ihrer Heimat keine Kritik am Krieg üben dürfen. „Sie würden sofort verhaftet. Viele wissen nicht weiter.“

Bei einem Friedensgebet auf dem St.-Mang-Platz haben sich die Frauen erstmals getroffen

Umso wichtiger ist es ihr und Iness Fessler, ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Die beiden Frauen haben sich während eines Friedensgebets auf dem St.-Mang-Platz das erste Mal getroffen. Mittlerweile sind sie befreundet – und es kommt ihnen vor, als würden sie sich schon viele Jahre kennen. Gemeinsam treten sie für Meinungsfreiheit, Frieden und Demokratie ein. Und hoffen, dass sie nicht nur bei der Demo am Samstag auf viele Gleichgesinnte treffen: „Wir hoffen auf alle, die gegen den Krieg sind.“

Die Kundgebung beginnt am Samstag, 30. April, 15.30 Uhr auf dem Hildegardplatz in Kempten.

