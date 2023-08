Die Festwochen-Kunstausstellung in Kempten: Jung, humorvoll, kritisch

Kunstschaffende unter 40 Jahren prägen die Festwochen-Ausstellung in der Kemptener Residenz. Sie haben einen eigenen Blick auf die Welt - und tolle Ideen.

12.08.2023 | Stand: 07:30 Uhr

Zwei große blaue Stoffbahnen ziehen die Blicke unweigerlich auf sich. Es ist nicht nur die starke Farbe, die einen förmlich hineinsaugt in die Festwochen-Kunstausstellung im Hofgartensaal der Kemptener Residenz. Auch die feinen weißen Zeichnungen, die das tiefe Blau durchfurchen, fesseln sogleich. Und schon beginnt das Rätseln: Was stellen die Linien dar? Künstlerin Elke Dreier, von der diese Arbeit stammt, möchte menschliche Körper in Rückansicht andeuten und die Zeichnung als Anleitung für Massagen verstanden wissen – deshalb der Titel „Massages I und II“. Das kann man durchaus in den Bildern sehen, man kann sich aber auch einfach an dem Schwung der Konturen freuen, an den Räumen, die sie umreißen, und eben auch an dem Rätselhaften und Poetischen, das sie ausstrahlen.

Die Preisträgerarbeit ist zunächst am Computer konzipiert worden

Kein Zweifel: Elke Dreier hat mit den Massages, die sie am Computer entworfen hatte, zwei der herausragenden Arbeiten der Festwochen-Kunstausstellung 2023 geschaffen. Die siebenköpfige Experten–Jury verlieh der 38-jährigen Bildhauerin aus dem Unterallgäuer Babenhausen dafür den Kunstpreis der Stadt Kempten, dotiert mit 5000 Euro und verbunden mit einem Lob für die „hohe zeichnerische Qualität“. Dreier wurde am gestrigen Freitagabend bei einer Zeremonie vor Hunderten geladener Gäste im Innenhof der Residenz geehrt – zusammen mit Agathe Haslach aus Maria Rain (Dachser-Gedenkpreis), Jonas Maria Ried aus Weitnau (Förderpreis Zorn-Stiftung) und Begoña Crespo Vidal aus Betzigau (Ausstellungsstipendium der Sparkasse Allgäu).

Elke Dreier hat zurecht die bedeutendste Allgäuer Kunst-Auszeichnung erhalten, wenngleich es weitere Kandidatinnen und Kandidaten unter den 157 Kunstschaffenden gegeben hätte, die insgesamt 271 Werke eingereicht hatten. 60 Arbeiten wählte die Jury aus. Die qualitative Dichte ist angenehm hoch. Im Gegensatz zu früheren Jahren gibt es kein Werk, bei dem man sich fragt, warum es die Aufnahme in diese Überblicksschau des regionalen Kunstschaffens gefunden hat.

Viele Namen in der Ausstellung sind neu

Diesmal sind auffällig viele Namen dabei, die man bisher kaum oder gar nicht kannte. Das hat auch – aber nicht nur – damit zu tun, dass so viele junge Künstlerinnen und Künstler, also unter 40-Jährige, Werke eingereicht hatten wie noch nie, berichtet Kuratorin Susan Funk vom Kulturamt der Stadt. Offenbar kehren viele im Allgäu Geborene zurück in ihre Heimat. Oder wählen aus freien Stücken die Provinz für Leben und Arbeiten. Etwa das Ehepaar Klug-Faßlrinner, das sich in Börwang bei Kempten niederließ. Oder Förderpreisträger Jonas Maria Ried, der mit seiner Familie nach Weitnau (Oberallgäu) zog.

Der 34-Jährige steuert das bei, was bei dieser Ausstellung früher unterbelichtet war: Videoarbeiten. Auch wenn der Hofgartensaal nicht optimale Voraussetzungen für eine gut beleuchtete Präsentation bietet, sind sie ein Höhepunkt der Schau. Ried, der am Dorfrand von Weitnau lebt und arbeitet, macht die Natur zur Bühne für skurrile Auftritte und aufwändige Inszenierungen. Mit „Kaltes Kino“ erinnert er an den Corona-Stillstand: Aus einem Iglu heraus projiziert er Filme auf Schneewände. In „Circling Trees“ hängt er sich – bekleidet mit feinem Jackett – mit einem Seil an Bäume und dreht sich um sie wie ein Zirkel. Hier werde, so urteilt die Jury treffend, „das Verhältnis von Mensch und Natur auf eine hintersinnige, humorvolle und absurde Weise ausgelotet“.

Düster spielt Nikolaus Faßlrinner auf die Zerstörung von Natur und Umwelt an

Apropos Corona: Mit gesellschaftlichen Erschütterungen und Verwerfungen, unter denen die Pandemie in den vergangenen Jahren ja nur eine von mehreren war, setzen sich einige Kunstschaffende auseinander. Recht düster spielt etwa Nikolaus Faßlrinner, Jahrgang 1986, auf die Zerstörung von Natur und Umwelt an. Mit schwarzer Tusche und dunklen Tönen zeichnet er skizzenhaft das wenig schmeichelhafte Bild einer dummen Menschheit („STUPD HUMN“). Denis Grau aus Kempten (geboren 1987) oder Florian Pötzl aus Durach (1984) schildern mit Gemälden und Fotografien Szenen, die spontan-dynamisch wirken.

Fantastisch gestaltet: das „Pferdchen“ aus Bronze von Winfried Becker. Bild: Ralf Lienert

Der Kontrast dazu sind die Werke Allgäuer Altmeister (wobei viele arrivierte Künstlerinnen und Künstler nichts eingereicht haben). Erwähnt seien die nach wie vor anspielungsreichen Gesellschaftspanoramen von Peter Krusche aus Osterzell (Ostallgäu). Oder das fantastische „Pferdchen“ von Winfried Becker (Kempten). Wie er Kraft und Verletzlichkeit in einem grandiosen Bronzeguss vereint, ist absolut sehenswert. Er weist zugleich den höchsten Preis der Ausstellung aus: 14.500 Euro muss hinlegen, wer das Pferdchen mit nach Hause nehmen möchte.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung im Hofgartensaal der Residenz läuft bis 29. September 2023 (geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr). Eintritt frei.

