Die Füchse sind zurück im Kemptener Wohngebiet – und werden mehr

Jäger und die Stadt Kempten haben im Oktober einen Fuchsbau geschlossen, trotzdem sind die Tiere zurück. Kein Einzelfall – und das liegt auch an den Menschen.

01.06.2023 | Stand: 06:45 Uhr

Wieder leben Füchse im Garten der Familie Porcelli. „Ich weiß nicht, wo sie dieses Mal herausschlüpfen. Wir sind am gleichen Punkt wie vergangenes Jahr“, sagt Carmela Porcelli. Damals verwüsteten sieben Tiere die Terrasse der Familie, zeigten kaum Scheu vor Menschen. Im Oktober verschloss die Hausverwaltung dann laut Mitteilung der Stadt den Bau.

Dass nun Füchse am selben Ort unterkommen, ist laut Dr. Manfred Ziegler keine Seltenheit. Der Vorsitzende des Kreisjagdverbands Kempten sagt: „Das Nahrungsangebot ist im Stadtgebiet einfach besser.“ In den vergangenen Jahren habe die Population der Stadtfüchse in Kempten zugenommen – was auch mit dem Verhalten der Menschen zusammenhänge.

Müll und Essensreste ziehe Füchse auch in Kempten in den Stadtkern

Essensreste in öffentlichen Mülleimern, im Kompost oder achtlos liegengelassene Verpackungen von Schnellrestaurants – „Dieser Müll ist mehr geworden und darauf reagieren die Tiere“, erläutert Ziegler. Fast täglich melden sich Menschen bei ihm, wenn ihnen vermehrt Wildtiere in Wohnsiedlungen begegnen. In 90 Prozent der Fälle gehe es um Füchse, ansonsten hielten sich auch Dachse und Marder im Stadtgebiet auf.

„Bis Oktober geht gar nichts“, sagt Ziegler zur Möglichkeit, gegen die Fuchsfamilie im Garten vorzugehen. Erst wenn die Aufzucht der Jungtiere beendet ist, können Jäger und Behörden Maßnahmen ergreifen – etwa Fallen aufstellen oder einen Fuchsbau schließen. Letzteres geschah vergangenes Jahr auch bei Familie Porcelli.

Wie kommen die Stadtfüchse wieder in den Bau in Kempten?

Nun stelle sich laut Ziegler die Frage, ob es vielleicht einen anderen Zugang zu dem Bau gibt, der bis unter das gegenüberliegende Wohnhaus reicht. Auch zum Beispiel leerstehende Garagen und Hohlräume unter Terrassen dienen Füchsen in Kempten als Unterschlupf. Ziegler sagt: „Eine Vergrämung gelingt nur selten, da sich die Füchse meist schon gut auf ihre Umgebung eingespielt haben.“

Auch wenn mittlerweile mehr Wildtiere im Stadtgebiet lebten als noch vor ein paar Jahren, sei die Situation in Kempten vergleichsweise „harmlos“, sagt Ziegler. „In Berlin etwa laufen Wildschweine und Füchse vielfach durch die Stadt.“ Auch dort seien Müll und weggeworfene Lebensmittel das Problem. Um die Entwicklung in der Region einzudämmen, rät Ziegler: „Essensreste nicht draußen liegen lassen.“ Außerdem sollten Menschen und Haustiere nicht mit den Füchsen in Berührung kommen. Denn die Tiere könnten Krankheiten übertragen. Für Hunde und Katzen gefährlich ist Ziegler zufolge vor allem die Räude, die über Milben im Fell übertragen wird. „Einen räudigen Fuchs erkennt man sofort, etwa weil sein Fell ausfällt. Das sieht fürchterlich aus“, sagt Ziegler. Anwohner können möglicherweise befallene Tiere dem Landratsamt oder der Stadtverwaltung melden. „Weil räudige Füchse extrem leiden, können dann auch früher Maßnahmen ergriffen werden“, sagt Ziegler.

So können Menschen und Haustiere sich für Fuchs-Krankheiten schützen

„Bei normaler Hygiene, zum Beispiel Beeren aus dem Garten vor dem Verzehr gründlich abwaschen, geht keine Gefahr vom Fuchs für den Menschen hinsichtlich des Fuchsbandwurmes aus“, teilt die Stadt weiter mit. Auch Kot von Wildtieren sollten Menschen nicht ohne Schutz – etwa durch Handschuhe – entfernen.

Es sei ihr wichtig, dass die Füchse geschützt werden, gleichzeitig schränkten sie im vergangenen Jahr das Leben der Familie ein, vor allem die Nutzung des Gartens, erzählt Carmela Porcelli. Einen Zwiespalt, den auch er kennt, sagt Ziegler. „Einerseits haben wir als Jäger das Tierwohl im Blick. Andererseits sind Füchse Krankheitsüberträger ohne natürliche Feinde – da müssen wir regulierend eingreifen.“