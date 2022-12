Die junge Sängerin Andrea Jörg: Vielseitigkeit ist ihr Markenzeichen

Die Oberallgäuerin Andrea Jörg ist eine Grenzgängerin zwischen Musical, Operette, Pop und Volksmusik. Zudem tourt sie mit Kabarettist Christian Springer

16.12.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Andrea Jörg hat mal wieder ein stressige Woche hinter sich. Erst gaben sich Gesangsschüler in ihrer Wohnung in Oberschwarzenberg die Klinke in die Hand. Nebenbei machte sie Werbung für ihr Weihnachtskonzert an diesem Samstag. Am Donnerstagabend stand sie als Sybille Meilhaus auf der Bühne des Füssener Festspielhauses, am Freitag fuhr sie mit dem Feien Landestheater Bayern ins oberösterreichische Vöcklabruck, wo sie in der Strauss-Operette „Die Fledermaus“ das quirlige, selbstbewusste Stubenmädchen Adele gibt.

Eine Rolle, die bestens zu der 34-jährigen Sängerin aus Oberschwarzenberg (bei Oy) passt. Ständig ist die Sopranistin unterwegs, um Musik-Projekte zu realisieren. „Wenn ich nichts tue, werd ich unleidig“, sagt sie im Oberallgäuer Dialekt. Gleich nach Weihnachten geht es schon wieder weiter, nach Thüringen und Sachsen, wo sie mit der Vogtland-Philharmonie zehn Tage lang „heitere Melodien aus Oper, Operette und Musical zum Jahreswechsel“ aufführen wird.

Und das ist noch längst nicht alles. „Stillstand ist der Tod“, sagt sie beim Gespräch am Esstisch ihrer Wohnung, die sie zusammen mit ihrem Freund im ehemaligen Wirtschaftstrakt des elterlichen Bauernhofs eingerichtet hat. Von den raumhohen Fenstern hat sie eigentlich einen traumhaften Ausblick auf die Berge bei Nesselwang und Oy, aber: „Daheim rumhocken ist nicht so mein Ding.“

Vor fünf Jahren stellte sich die Frage: Zurück ins Allgäu?

Andrea Jörg hat offenbar die Rolle ihres Lebens gefunden. Vor fünf Jahren war das noch nicht so klar. 2017 verließ sie die Musikhochschule München mit einem Masterdiplom in klassischem Gesang. Note: 1,2, die beste ihres Jahrgangs. Damals stellte sich die Frage: Zurück ins Allgäu? Oder Karriere machen auf nationalen oder internationalen Bühnen? Andrea Jörg entschied sich erst einmal für die Rückkehr in die Heimat. Sie ist mit dieser Entscheidung glücklich geworden. Ihr Geld verdient sie einerseits mit Gesangsunterricht, der ihr vor allem in der konzertarmen Coronazeit ein passables Auskommen ermöglichte. Andererseits sind da die Auftritte, etwa beim Ludwig-Musical, wo sie verschiedene Rollen, unter anderem die der Kaiserin Sisi, übernommen hat. Sie steht bei etlichen Musiktheater-Projekten auf den Bühnen, übernimmt Solopartien bei Oratorien, Kantaten und Messen.

Beim Ludwig-Musical in Füssen übernimmt Andrea Jörg immer wieder die Rolle der Sisi – das nächste Mal am 21. Januar 2023. Bild: Ralf Lienert

Neuerdings organisiert sie auch noch Konzerte. Dazu baute sie während der Coronazeit die Tenne des elterlichen Hofes zum urigen Raum für Musik um. Die Premiere im August verlief großartig. 180 Zuhörerinnen und Zuhörer saßen dort, wo früher Heu lagerte, und hörten der ziemlich einzigartigen Stilmischung zu, die Andrea Jörg bei ihren Konzerten präsentiert.

Denn längst ist sie über das hinaus, was sie studierte. Zwar haben ihre Lehrerinnen sie gewarnt, das Opern- und Operettenfach zu verlassen und crossover zu singen. Sie würde ihre Stimme ruinieren und sich verzetteln, hieß es. Aber Jörg hat sich anders entschieden. Sie singt eben auch Musicals, interpretiert Pop- und Rocksongs mit Ausflügen in den Jazz. Und greift zudem die Allgäuer Volksmusik auf, jodelt auch mal.

Die Tenne des Bauernhofs ihrer Eltern hat Sopranistin Andrea Jörg zum Konzertsaal und Veranstaltungsraum umgebaut. Bild: Matthias Becker

Inzwischen hat sie Gefallen daran gefunden, selbst Lieder zu schreiben, mit eigenen Texten und mit existierender Lyrik. „Dafür habe ich aber leider zu wenig Zeit“, sagt sie. Sie setzt sich immer dann zum Komponieren ans Klavier oder E-Piano in ihrem Musikzimmer, wenn gerade eine Lücke im Terminkalender ist. Doch die Lücken werden jetzt, nach Corona, zur Mangelware. Das Kulturleben blüht wieder munter auf.

Andrea Jörg tanzt auf vielen Hochzeiten. Und fühlt sich wohl dabei, versichert sie. Jemand habe ihr mal gesagt, sie müsse wissen, was sie wolle. Sie habe geantwortet: „Ich will aber alles.“

Andrea Jörg stellt hohe Anforderungen an sich: Alles muss immer erstklassig gesungen sein

So sind Vielseitigkeit und Grenzüberschreitungen ihr Markenzeichen geworden. Der Konzertmarkt hilft ihr dabei. Will heißen: Die Nachfrage ist sehr breit. Man will sie im Allgäu nicht nur im ernsten, klassischen Fach hören. Längst schon weiß sie ihre Stimme und ihren Körper auf die verschiedenen Stile einzustellen. Dabei verlangt sie von sich, dass ihr Gesang qualitativ immer erstklassig ist, egal ob sie eine Opernarie, einen Popsong oder ein Volkslied interpretiert. „Es geht vor allem um die richtige Technik“, sagt sie, wobei sie sich auf die klassische Ausbildung als Basis verlassen könne.

Aber nur eine Musikrichtung zu verfolgen, wäre ihr zu langweilig. Wieder fällt das Wort vom Stillstand. Den soll’s im Leben von Andrea Jörg nicht geben.

Für die Auftritte mit Kabarettist Christian Springer wählte sie Lieder der Hoffnung

Gerade hat sie ihm eine weitere Facette hinzugefügt. Anfang November stand sie erstmals mit dem dem Münchner Polit-Kabarettisten Christian Springer auf der Bühne. Kennen gelernt hat sie ihn im September 2021 bei der Verleihung des Großen Kulturpreises der Gabler-Stiftung im Festspielhaus Füssen. Springer hielt die Laudatio (auf den damaligen Bundesentwicklungsminister Gerd Müller), Andrea Jörg sorgte – als ehemalige Preisträgerin – für die musikalische Begleitung. Die beiden fanden künstlerischen Gefallen aneinander, schmiedeten Pläne. Nun touren sie gemeinsam durch Süddeutschland. Springer stellt sein Buch „Ich und der Russe“ über den Krieg in der Ukraine vor, Jörg sorgt für musikalische Kommentare. Es sei nicht einfach gewesen, zu so einem ernsten Thema etwas Passendes zu finden, sagt sie. Und entschied sich für Lieder, die Hoffnung machen, etwa Carole Kings „I’ve Got a Friend“.

An diesem Samstag, 17. Dezember 2022, möchte sie für eine „Schöne Bescherung“ in der Nesselwanger Alpspitzhalle sorgen. In den großen Saal, den sie angemietet hat, passen theoretisch Hunderte von Zuhörern hinein. Aber sie hat erst ein paar Dutzend Karten im Vorverkauf an den Mann und die Frau gebracht. Andere würde das in Verzweiflung stürzen, doch Andrea Jörg steckt das scheinbar locker weg: Lächelnd erzählt sie davon. Die Lust an solch einem gewagten Projekt scheint größer zu sein als die Last.

Unter dem Titel „Schöne Bescherung“ präsentiert Andrea Jörg an diesem Samstag, 17. Dezember (17 Uhr), in der Alpspitzhalle Nesselwang ein Crossover-Programm mit Klassikern der Weihnachtszeit sowie besinnlichen Liedern und humorvollen Texten aus eigener Feder. Begleitet wird die Sopranistin Florian Appel (Klavier) und Alexander Herrmann (Perkussion).